الأحد، ٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
«الجوازات»: 3 عقوبات على الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص
“اعتدال” و”تليجرام” يزيلان أكثر من 15 مليون محتوى متطرف ويغلقان نحو 7000 قناة
رابط التقديم.. وظائف شاغرة بالمركز الوطني للتخصيص لمختلف المؤهلات
في هذا الموعد.. دولة خليجية تُطلق قمرها الاصطناعي الأول
حادث مفجع في دولة عربية.. وفاة 4 من أسرة واحدة بسبب غاز المدفأة
«المخدر القاتل».. 5 تأثيرات سلبية لـ «الشبو» على الجسم

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

«الجوازات»: 3 عقوبات على الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص

«الجوازات»: 3 عقوبات على الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص

«الجوازات»: 3 عقوبات على الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص
٠٤:٠١:٢٩ م، الأحد، ٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت المديرية العامة للجوازات عن العقوبة المقررة قانونًا بشأن الوافد المخالف الذي يعمل لحسابه الخاص.

اقرأ أيضًا:

متى يتم إسقاط الوافد آليًا بـ«خرج ولم يعد»؟.. الجوازات تجيب

3 عقوبات على الوافد المخالف

وقالت عبر حسابها في موقع “تويتر”، إن الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص تطبق بحقه العقوبات التالية:

1-غرامة مالية تصل الى 50.000 ريال.

2-السجن مدة تصل إلى ستة أشهر.

3-الترحيل.

ودعت “الجوازات” إلى الإبلاغ عن مخالفي نظام الإقامة وأمن الحدود (911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية)، (999 في باقي مناطق المملكة).

اقرأ أيضًا:

الموارد البشرية: عدم نقل خدمات العامل الوافد خلال 15 يومًا يعرضه لهذا الإجراء

الغرامة والسجن لصاحب العمل

وبحسب مصادر في “الجوازات”، فإن صاحب العمل الذي يترك عماله يعملون لحسابهم الخاص أو مقابل مبالغ مالية يدفعونها له، يعاقب صاحب العمل بغرامة مقدارها 5 آلاف ريال وبالسجن لمدة شهر، وفي المرة الثانية بغرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال وبالسجن لمدة شهرين، وفي المرة الثالثة بغرامة مقدارها 50 ألف ريال وبالسجن لمدة 3 أشهر.

وأضاف المصدر، وفقًا لتصريح سابق إلى صحيفة “عكاظ”: “في جميع الأحوال تتعدد الغرامة بعدد العمال الذين وقعت المخالفة بشأنهم ويرحل الوافد المخالف على حسابه، والحرمان من الاستقدام لغرض العمل لمدة لا تقل عن سنة في المرة الأولى، وفي المرة الثانية لمدة سنتين، وفي المرة الثالثة لمدة 3 سنوات”.

وأشار المصدر إلى أن المقيم الذي يعمل عند غير صاحب العمل أو يعمل لحسابه الخاص يُرحّل إلى بلاده، وأن تشغيل وافد لوافد آخر لمصلحة صاحب عمل غير صاحب العمل الأصلي، وإذا كان المشغل له من الوافدين المقيمين في المملكة يعاقب بغرامة مقدارها 5 آلاف ريال أو بالسجن لمدة شهر أو بهما معًا مع إنهاء إقامته وترحيله عن المملكة، وإذا كان المشغل له مواطنًا يعاقب في المرة الأولى بغرامة مقدارها 5 آلاف ريال، وفي المرة الثانية بغرامة مقدارها 10 آلاف ريال أو بالسجن لمدة شهر أو بهما معًا، وفي المرة الثالثة بغرامة مقدارها 20 ألف ريال أو بالسجن لمدة 3 أشهر أو بهما معًا.

الصورة

الكلمات الدلالية:
3 عقوبات على الوافد المخالف آخر أخبار السعودية أخبار السعودية الجوازات السعودية اليوم الغرامة والسجن لصاحب العمل المخالف مخالفات الوافدين

مواد ذات صلة

المزيد
صدق أو لا تصدق.. نصف الفرنسيين لا يغادرون منازلهم لهذا السبب

صدق أو لا تصدق.. نصف الفرنسيين لا يغادرون منازلهم لهذا السبب

٠٨:٥٨ ص، الخميس، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢
تنفيذ حكم القتل تعزيراً لمروِّج حشيش أطلق النار على رجال الأمن بنجران

تنفيذ حكم القتل تعزيراً لمروِّج حشيش أطلق النار على رجال الأمن بنجران

١٢:١٨ م، الأثنين، ٠٦ أبريل ٢٠١٥
وفاة 4 إثر سقوط طائرة إماراتية خلال تمرين مشترك في مصر

وفاة 4 إثر سقوط طائرة إماراتية خلال تمرين مشترك في مصر

١١:٥٩ م، الأربعاء، ١٧ ديسمبر ٢٠١٤
تركيا: العملية العسكرية في سوريا مستمرة لحين زوال جميع «التهديدات»

تركيا: العملية العسكرية في سوريا مستمرة لحين زوال جميع «التهديدات»

٠٣:٠١ م، الأربعاء، ٣١ أغسطس ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *