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أفضل حل للزراعة طوال العام.. تعرف على أهمية «البيوت المحمية» وأشكالها (فيديو)
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أفضل حل للزراعة طوال العام.. تعرف على أهمية «البيوت المحمية» وأشكالها (فيديو)

أفضل حل للزراعة طوال العام.. تعرف على أهمية «البيوت المحمية» وأشكالها (فيديو)

أفضل حل للزراعة طوال العام.. تعرف على أهمية «البيوت المحمية» وأشكالها (فيديو)
٠٣:٠٠:٠٥ م، الأحد، ٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن أهمية “البيوت المحمية” واعتبارها أفضل حل للزراعة طوال العام.

وأوضحت – في فيديو تعريفي – أن البيوت المحمية لها تأثير اقتصادي كبير وأسهمت في زيادة المحاصيل حتى في غير موسمها.

وأضافت أن البيوت المحمية أسهمت في ترشيد استهلاك مياه الري وتتميز بإنتاج المحاصيل بجودة عالية وحمايتها من الظروف المناخية وتسهيل عملية تسويقها.

وتابعت: أن البيوت المحمية لها عدة أشكال مختلفة منها “الزجاجي والبلاستيكي وأحادي النفق ومتعددة الأنفاق”، مؤكدة أن البيوت المحمية هي من أكثر الطرق المعمول بها عالميًا.

كان وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، قد اعتمد الخطة التوسعية في قطاع الثروة النباتية والبيوت المحمية باستثمارات جديدة متوقعة بقيمة 4 مليارات ريال، حتى عام 2025م، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وشركات القطاع الخاص، التي تهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية عبر تشجيع استخدام التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي.

430 ألف طن إنتاجية إضافية 

وأكد الوزير، أن الخطة التوسعية المعتمدة خلال الفترة (2023- 2025م)، ستسهم في إنتاجية إضافية تقدر بـ 430 ألف طن، لتصل الطاقة الإنتاجية الإجمالية للبيوت المحمية إلى ما يزيد عن مليون طن سنوياً؛ عبر ضخ استثمارات جديدة في قطاع الثروة النباتية والبيوت المحمية بقيمة تتجاوز (4) مليارات ريال حتى 2025م؛ وتهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي الوطني، وزيادة الإسهام في المحتوى المحلي، وتوفير فرص العمل وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح الفضلي أن الخطة التوسعية تأتي امتداداً للدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الزراعي في المملكة من القيادة الرشيدة- أيدها الله-؛ حيث تجاوزت قيمة القروض التي قدمها صندوق التنمية الزراعية للقطاعات الإنتاجية خلال 2022م نحو (5) مليارات ريال، وتُعد مشاريع البيوت المحمية إحدى القطاعات الرئيسة التي يمولها الصندوق، كما تأتي الخطة انطلاقًا من حرص الوزارة على رفع كفاءة هذا القطاع الحيوي والعمل على تنميته واستدامته لكونه ركيزة مهمة من ركائز الأمن الغذائي في المملكة

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استثمار 4 مليارات ريال في قطاع الثروة النباتية والبيوت المحمية

 

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