الأحد، ٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
لأول مرة بالمملكة.. نجاح تحوير مجرى القنوات الصفراوية بالكبد إلى الأمعاء بدون جراحة
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لأول مرة بالمملكة.. نجاح تحوير مجرى القنوات الصفراوية بالكبد إلى الأمعاء بدون جراحة

لأول مرة بالمملكة.. نجاح تحوير مجرى القنوات الصفراوية بالكبد إلى الأمعاء بدون جراحة

لأول مرة بالمملكة.. نجاح تحوير مجرى القنوات الصفراوية بالكبد إلى الأمعاء بدون جراحة
٠٢:٣٦:٣٧ م، الأحد، ٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلن فريق طبي بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، أنه تمكن من إجراء تحوير مجرى القنوات الصفراوية بالكبد إلى الأمعاء الدقيقة، باستخدام منظار الجهاز الهضمي الغير جراحي،لمريض يعاني من ورم متقدم في غدة البنكرياس، بعد أن كانت تتم سابقاً عبر التدخل الجراحي، وهو ما يعد سابقة طبية على مستوى المملكة.

هدف العملية إزالة التراكم المستمر للمادة الصفراوية

وأوضح أنه أٌجري التحوير بهدف إزالة التراكم المستمر للمادة الصفراوية في الجهاز الدموي والمسماة بالبيليروبين، التي تنتجها خلايا الكبد، عبر تحوير مسار تصريفها باستخدام دعامات متخصصة يتم تثبيتها عن طريق منظار الأشعة الصوتية، وذلك تحت إشراف استشاريا الجهاز الهضمي بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور عبد الرحمن الفدا والدكتور أيمن المهيدب.

العملية تمت تحت إرشاد منظار الأشعة الصوتية

وقال الدكتور الفدا، إن إجراء تحوير مجرى القنوات الصفراوية باستخدام منظار الجهاز الهضمي الغير جراحي، يهدف إلى فتح مجرى الإثنى عشر «الأمعاء الدقيقة» والقناة الصفراوية باستخدام إبرة، تحت إرشاد منظار الأشعة الصوتية، و وضع دعامة حديدية كبيرة لتكون جسراً للعصارة الصفراوية ومن ثم خروجها إلى الأمعاء الدقيقة ومنع احتباس الصفار، بينما في السابق يجرى هذا النوع من العمليات عن طريق الجراحة.

الجراحة استغرقت ساعة واحدة

وأضاف أن الإجراء يستغرق ساعة واحدة، يتم خلالها إزالة الانسداد الحاصل في القنوات الصفراوية من الداخل، بدون جراحة أو كيس خارجي، وهو ما يمّكن مرضى الأورام من الحصول على العلاج الكيماوي، الذي لم يكن سابقاً خياراً متاحاً لهم عند ارتفاع العصاره الكبدية الصفراوية.

توفير أعلى مستويات الرعاية الصحية

وأشار إلى أن هذا النوع من التدخل، يعد إضافة حديثة لقائمة من الإجراءات التداخلية المتقدمة، التي تقوم بها وحدة المناظير بالمستشفى لمواكبة المعمول به عالمياً بمجال المناظير التداخلية المتقدمة، وهو ما يتواءم مع رسالة التخصصي الهادفة إلى توفير أعلى مستويات الرعاية الصحية، وأفضل تجربة للمرضى في بيئة تعليمية وبحثية متكاملة.

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الكلمات الدلالية:
الأمعاء القنوات الصفراوية الكبد عبد الرحمن الفدا عملية جراحية مستشفى الملك فيصل

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