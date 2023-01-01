وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي.. تعرف على التفاصيل

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أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي (KAAUH)، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة مختلف المؤهلات.

وفيما يلي التفاصيل والشروط:

المسميات والمتطلبات الوظيفية

استشاري مساعد – وحدة العناية المركزة

المؤهلات والخبرة

– تخرج من كلية الطب المعترف بها من قبل SCHS.

– إتمام عام كامل من التدريب بنجاح.

– شهادة البورد السعودي أو البورد السعودي مؤهل أو ما يعادلها.

– التسجيل / الترخيص الحالي في SCHS كمستشار مساعد.

الخبرة المطلوبة

– تخرج من كلية الطب المعترف بها من قبل SCHS.

– إتمام عام كامل من التدريب بنجاح.

– شهادة علمية (ماجستير) أو درجة مهنية لا تقل عن سنتين في مجال طبي ذي صلة.

– التسجيل / الترخيص الحالي في SCHS كمستشار مساعد. الخبرة: سنتان

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أخصائي سلامة المرضى وإدارة المخاطر ثاني

المؤهلات والخبرة

-درجة البكالوريوس في الإدارة أو مهنة الرعاية الصحية (مثل الطب والتمريض والصيدلة وإدارة المستشفيات) التي يجب أن تكون فيها خبرة لا تقل عن سنتين في مستشفى بسعة 300+ سرير في تحسين الجودة وسلامة المرضى وإدارة المخاطر. مع سنتين من الخبرة.

-يفضل: درجة الماجستير في الإدارة أو جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى أو العلوم ذات الصلة. أي خبرة المطلوبة.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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