الأحد، ٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي.. تعرف على التفاصيل
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وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي.. تعرف على التفاصيل

وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي.. تعرف على التفاصيل

وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي.. تعرف على التفاصيل
٠٢:٢٣:٥٣ م، الأحد، ٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي (KAAUH)، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة مختلف المؤهلات.

وفيما يلي التفاصيل والشروط:

المسميات والمتطلبات الوظيفية

استشاري مساعد – وحدة العناية المركزة

المؤهلات والخبرة

– تخرج من كلية الطب المعترف بها من قبل SCHS.

– إتمام عام كامل من التدريب بنجاح.

– شهادة البورد السعودي أو البورد السعودي مؤهل أو ما يعادلها.

– التسجيل / الترخيص الحالي في SCHS كمستشار مساعد.

الخبرة المطلوبة

– تخرج من كلية الطب المعترف بها من قبل SCHS.

– إتمام عام كامل من التدريب بنجاح.

– شهادة علمية (ماجستير) أو درجة مهنية لا تقل عن سنتين في مجال طبي ذي صلة.

– التسجيل / الترخيص الحالي في SCHS كمستشار مساعد. الخبرة: سنتان

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أخصائي سلامة المرضى وإدارة المخاطر ثاني

المؤهلات والخبرة

-درجة البكالوريوس في الإدارة أو مهنة الرعاية الصحية (مثل الطب والتمريض والصيدلة وإدارة المستشفيات) التي يجب أن تكون فيها خبرة لا تقل عن سنتين في مستشفى بسعة 300+ سرير في تحسين الجودة وسلامة المرضى وإدارة المخاطر. مع سنتين من الخبرة.

-يفضل: درجة الماجستير في الإدارة أو جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى أو العلوم ذات الصلة. أي خبرة المطلوبة.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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