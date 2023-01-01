وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي.. تعرف على التفاصيل
تواصل – فريق التحرير:
أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي (KAAUH)، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة مختلف المؤهلات.
وفيما يلي التفاصيل والشروط:
المسميات والمتطلبات الوظيفية
استشاري مساعد – وحدة العناية المركزة
المؤهلات والخبرة
– تخرج من كلية الطب المعترف بها من قبل SCHS.
– إتمام عام كامل من التدريب بنجاح.
– شهادة البورد السعودي أو البورد السعودي مؤهل أو ما يعادلها.
– التسجيل / الترخيص الحالي في SCHS كمستشار مساعد.
الخبرة المطلوبة
– تخرج من كلية الطب المعترف بها من قبل SCHS.
– إتمام عام كامل من التدريب بنجاح.
– شهادة علمية (ماجستير) أو درجة مهنية لا تقل عن سنتين في مجال طبي ذي صلة.
– التسجيل / الترخيص الحالي في SCHS كمستشار مساعد. الخبرة: سنتان
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أخصائي سلامة المرضى وإدارة المخاطر ثاني
المؤهلات والخبرة
-درجة البكالوريوس في الإدارة أو مهنة الرعاية الصحية (مثل الطب والتمريض والصيدلة وإدارة المستشفيات) التي يجب أن تكون فيها خبرة لا تقل عن سنتين في مستشفى بسعة 300+ سرير في تحسين الجودة وسلامة المرضى وإدارة المخاطر. مع سنتين من الخبرة.
-يفضل: درجة الماجستير في الإدارة أو جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى أو العلوم ذات الصلة. أي خبرة المطلوبة.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
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