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6 مشكلات صحية مرتبطة بالتوتر والضغوط النفسية
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6 مشكلات صحية مرتبطة بالتوتر والضغوط النفسية

6 مشكلات صحية مرتبطة بالتوتر والضغوط النفسية

6 مشكلات صحية مرتبطة بالتوتر والضغوط النفسية
٠٢:٤٥:٢٨ م، الأحد، ٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يؤثر التوتر والقلق على الحالة المزاجية للأفراد، وبالتالي يترتب على ذلك معاناتهم في الكثير من الأحيان من مشاكل نفسية وعقلية أيضًا.

وبحسب صحيفة “الجارديان” البريطانية، فإن هناك العديد من المشكلات الصحية المرتبطة بالتوتر والضغوط النفسية.

٦ حالات يتسبب فيها التوتر

١- سقوط الشعر.

٢- متلازمة القولون العصبي.

٣- الصداع النصفي.

٤-  آلام الرقبة والكتف والظهر.

٥- صرير الأسنان.

٦- الأمراض الجلدية.

وفي سياق متصل، أجربت تجربة سريرية على 25 شخصًا، وجدت أن تناول 25 جرامًا من الفول السوداني كل يوم يمكن أن يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول، وذلك بفضل الكمية الصحية للأغذية الفائقة من الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة.

وأشارت أبحاث إلى أن المركبات النشطة بيولوجيًا في الفول السوداني يمكن أن تساعد في تقليل مستويات التوتر، وكذلك تحسين الذاكرة، حسب “القبس”.

يصنف الفول السوداني كنبات من عائلة البقوليات وليس المكسرات مع العدس والبازيلاء الخضراء، ويمكن تناوله نيئًا أو مطبوخًا.

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