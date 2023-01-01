دعوى قضائية ضد «تويتر» بسبب التأخر في سداد الإيجار

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تواجه شركة “تويتر” دعوى قضائية بسبب تأخرها عن سداد إيجار مكتب لها في مدينة سان فرانسسكو بأكثر من 135 ألف دولار.

ورفعت شركة “كولومبيا ريت”، المالكة للمساحة المكتبية المؤجرة لشركة “تويتر” دعوى قضائية ضد الأخيرة في منتصف الشهر الماضي.

وعلى الرغم من إمهال “تويتر” خمسة أيام لدفع الإيجار المتأخر إلا أن الشركة لم تقم بسداده.

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أزمة سداد إيجار المكاتب الرئيسة

وتواجه “تويتر”، تخلفًا عن سداد إيجار مكاتبها الرئيسة، بالإضافة إلى المكاتب الإقليمية، بالإضافة إلى أموال مستحقة لم تدفعها لتأجيرها رحلتي طيران.

إلى ذلك، أغلقت “تويتر”، مكاتبها في سياتل، وطلبت من الموظفين العمل من المنزل حيث تواصل عملاق وسائل التواصل الاجتماعي خفض التكاليف تحت قيادة مالكه الجديد إيلون ماسك، وفقًا للتقارير.

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يواجه فيه “تويتر” طردًا من برج سينشري سكوير في سياتل منذ أن توقفت الشركة عن دفع الإيجار، حسبما قالت صحيفة نيويورك تايمز” عن مصادر مطلعة.

أفاد موقع “بلات فورمر” التكنولوجي، أنه تم إخبار أولئك الذين عملوا في مكتب سياتل بالعمل عن بعد، وفقًا لرسالة بريد إلكتروني تم إرسالها إلى الموظفين.

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تويتر يمتلك مكاتب فقط بنيويورك وسان فرانسيسكو.

وفقًا للتقرير، فإنه من المحتمل أن يكون لدى “تويتر” الآن مكاتب فقط في مدينة نيويورك وسان فرانسيسكو.

وبحسب “نيويورك تايمز”، فإن الشركة قطعت خدمات النظافة والأمن في مكتب سياتل، وجعلت بعض الموظفين يحضرون ورق التواليت الخاص بهم إلى العمل.

في نوفمبر، خسر 208 عاملاً في مكاتب سياتل وظائفهم بعد أن خفض ماسك قوة العمل في تويتر التي يبلغ عدد أفرادها 7500 شخص إلى النصف، وفقًا لصحيفة “سياتل تايمز”.

كان الملياردير إيلون ماسك قد استحوذ على موقع تويتر مقابل 44 مليار دولار، في صفقة شابتها الفوضى وأثارت الجدل.

واستقال المئات من موظفي تويتر في نوفمبر، وفق بعض التقديرات، ومن بينهم مهندسون مسؤولون عن إصلاح الأخطاء ومنع انقطاع الخدمة.