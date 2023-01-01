الأحد، ٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
6 مشكلات صحية مرتبطة بالتوتر والضغوط النفسية
لأول مرة بالمملكة.. نجاح تحوير مجرى القنوات الصفراوية بالكبد إلى الأمعاء بدون جراحة
وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي.. تعرف على التفاصيل
دعوى قضائية ضد «تويتر» بسبب التأخر في سداد الإيجار
«الصحة»: تسجيل 28 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 31 آخرين
فيديو متداول.. اللحظات الأولى لإسلام شاب أرجنتيني أمام الشيخ ذاكر نايك

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

«الصحة»: تسجيل 28 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 31 آخرين

«الصحة»: تسجيل 28 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 31 آخرين

«الصحة»: تسجيل 28 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 31 آخرين
٠١:٥٦:٢٧ م، الأحد، ٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن أحدث إحصائية للمصابين والمتوفين والمتعافين من فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 31 حالة ووفاة حالتين.

إجمالي حالات الإصابة تراكميًا

وأضاف: بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميًا منذ ظهور أول حالة في السعودية 827.032 حالة، من بينها 2883 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 22 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

وتابع: في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 814.629 حالة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9520 حالة وفاة.

وأمس، أعلنت الصحة تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما رصدت تعافي 27 حالة وحالة ووفاة 3 حالات.

اقرأ أيضًا:

إصابات ووفيات.. الصحة تعلن إحصائية كورونا آخر 24 ساعة

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية الآن السعودية الصحة المملكة كورونا

مواد ذات صلة

المزيد
في جريمة بشعة.. أفريقي ينحر طفلاً بفناء منزله شرق جازان

في جريمة بشعة.. أفريقي ينحر طفلاً بفناء منزله شرق جازان

١٠:٥١ ص، الثلاثاء، ٢٨ مارس ٢٠١٧
«النيابة» تحدد عقوبة بيع السبائك والمشغولات الثمينة غير المدموغة

«النيابة» تحدد عقوبة بيع السبائك والمشغولات الثمينة غير المدموغة

١٠:٠٩ م، الخميس، ١٤ أبريل ٢٠٢٢
القنصلية في هيوستن الأمريكية تغلق لمدة 5 أيام

القنصلية في هيوستن الأمريكية تغلق لمدة 5 أيام

١١:٢٥ م، الثلاثاء، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢
مساء اليوم.. إعلان أسماء المرشحات على الوظائف الصحية

مساء اليوم.. إعلان أسماء المرشحات على الوظائف الصحية

٠٥:٥٧ م، الخميس، ٢٣ يونيو ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *