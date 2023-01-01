«الصحة»: تسجيل 28 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 31 آخرين

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن أحدث إحصائية للمصابين والمتوفين والمتعافين من فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 31 حالة ووفاة حالتين.

إجمالي حالات الإصابة تراكميًا

وأضاف: بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميًا منذ ظهور أول حالة في السعودية 827.032 حالة، من بينها 2883 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 22 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

وتابع: في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 814.629 حالة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9520 حالة وفاة.

وأمس، أعلنت الصحة تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما رصدت تعافي 27 حالة وحالة ووفاة 3 حالات.

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