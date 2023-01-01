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منظّم المياه يُصدر نسخة محدثة من دليل خدمات المياه والصرف الصحي

منظّم المياه يُصدر نسخة محدثة من دليل خدمات المياه والصرف الصحي

منظّم المياه يُصدر نسخة محدثة من دليل خدمات المياه والصرف الصحي
٠١:٥١:١٣ م، الأحد، ٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أصدر منظّم المياه، اليوم، النسخة المحدثة من دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي بالمملكة، حيث يمثل هذا الدليل المرجع الأساس لمقدمي الخدمة والمستفيد.

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العلاقة بين مقدمي الخدمة والمستفيدين

إذ يشمل القواعد والحقوق والواجبات التي تحدد العلاقة بين المرخص لهم بنشاط تقديم الخدمة وبين طالبي الخدمة والمستفيدين، وتحديد الأسس التي تنظم العلاقة بين مقدمي الخدمة والمستفيدين بكافة شرائحهم.

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توعية المستفيدين بالحقوق والواجبات

كما أطلق منظم المياه حملة توعوية بعنوان ” دليلك” تهدف إلى توعية المستفيدين ومقدمي الخدمة بالحقوق والواجبات من خلال ما جاء في النسخة المحدثة من دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي.

وأشار منظم المياه إلى أنه يمكن الاطلاع على الدليل من خلال الموقع الرسمي wr.gov.sa أو حسابات التواصل الاجتماعيWater Regulator@.

يُذكر أن منظّم المياه هو الجهة التي تباشر ممارسة المهام المتعلقة بتنظيم أنشطة تقديم خدمات المياه، بناءً على أحكام نظام المياه، باستثناء ما يتعلق بنشاط الإنتاج المزدوج.

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