هذا ما يحدث في الجسم عند التوقف عن تناول القهوة؟

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مثل أي شيء يعتاده الإنسان لفترة طويلة، يكون له في البداية آثار عكسية عند التوقف عن القيام به، ومن ذلك القهوة المشروب المفضل لكثير من الناس، والتي تزداد حدة الآثار الجانبية عند التوقف عن تناولها، كلما زاد تناول المشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين.

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أعراض الانسحاب عند الإقلاع عن الكافيين

ومن أعراض الانسحاب الشائعة عند الإقلاع عن الكافيين نوبات الصداع، قلة التركيز، التهيج، بالإضافة إلى الشعور بالنعاس.

قالت فيكتوريا تايلور، أخصائية التغذية في مؤسسة القلب البريطانية: “إذا كنت معتادًا على شرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين، فإن الإقلاع عنها بسرعة قد يؤدي إلى الصداع، والشعور بالتعب والخمول، أو صعوبة التركيز”.

الصداع

أوضحت البروفيسور باربرا ساهاكيان، عالمة الأعصاب بجامعة كامبريدج، والتي بحثت في تأثير القهوة على الدماغ، أن الكافيين يقيد الأوعية الدموية في الدماغ، وبمرور الوقت، تعتاد عليه، لكن عندما تتخطى القهوة الصباحية، تسترخي الأوعية الدموية ويتم ضخ كمية غير متوقعة من الدم إلى المخ، مما يسبب الصداع.

أضافت، وفقًأ لصحيفة “ديلي ميل”: “عادة، تبدأ الأعراض بعد 12 إلى 24 ساعة من التوقف عن تناول الكافيين وتبلغ ذروتها في غضون يوم أو يومين، لكنها قد تستمر لفترة أطول”.

ومع ذلك، يمكن أن يحدث الصداع بسبب عدد كبير من الأشياء الأخرى أيضًا، بما فيها الجفاف والإفراط في تناول الكحوليات والتوتر. وإذا استمر الصداع، أو تشعر بالغثيان، يجب أن تذهب إلى الطبيب.

الإعياء

مما لا يثير الدهشة، أنه بدون تناول قهوتك الصباحية، قد تجد نفسك تقاوم الرغبة في الحصول على قيلولة بعد الظهر.

يشبه الكافيين من الناحية الهيكلية مادة كيميائية موجودة بشكل طبيعي في دماغنا، تسمى الأدينوزين وهي المسؤولة عن الشعور بالنعاس. مثل القفل والمفتاح، يتناسب الكافيين مع مستقبلات الأدينوزين، ويمنع المادة الكيميائية ويجعل الشخص يشعر بمزيد من الاستيقاظ، لكن بمجرد زوال الكافيين، يشعر بالتعب الشديد والنعاس.

وفقًا للبحث، فإن تأثيرات الانسحاب مبالغ فيها لدى الأشخاص الذين يشربون القهوة أو الشاي كل يوم، لأن الكافيين يتسبب في تغيير كيمياء الدماغ بمرور الوقت وإنتاج المزيد من مستقبلات الأدينوزين لمواكبة الإمداد المستمر بالكافيين.

مزاجي وغريب الأطوار

قد يجعلك الإقلاع المفاجئ عن القهوة تشعر بالغرابة، لأنه من المعروف أنها يمكن أن تحسن مزاجك.

يزيد المُنّبه من إطلاق مجموعة من الرسل الكيميائية تسمى الناقلات العصبية – الدوبامين والنورادرينالين. يؤثر الدوبامين على الحالة المزاجية والمشاعر ويزيد النورابينفرين من معدل ضربات القلب ومعدل التنفس ومستويات السكر في الدم.

نتيجة لذلك، إذا توقفت عن شرب القهوة، وتم إرسال هذه الإشارات الكيميائية بمعدل أبطأ، فقد تلاحظ انخفاضًا كبيرًا في مزاجك ومستويات الطاقة لديك مما يجعلك تشعر بالغرابة.

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قلة التركيز

تمامًا مثل تأثيره على التعب، إذا توقفت فجأة عن شرب القهوة، ستلاحظ اختلافًا في مستويات تركيزك.

وتوصلت دراسة أمريكية نُشرت في مجلة “الوعي والإدراك”، في عام 2020 إلى أن الكافيين يمكن أن يحسن قدراتك على حل المشكلات، لأن له تأثير على المواد الكيميائية في الدماغ، بما في ذلك الجلوتامات الضرورية للتعلم والذاكرة.

ولكن بعد زوال الكافيين، ستبدأ هرموناتك في إعادة تنظيمها وتبدأ المواد الكيميائية التي تساعدك على التركيز في الإرسال بمعدل أبطأ ، مما يمنحك سحابة من الضباب الدماغي.

الغثيان

يمكن للقهوة أن تدمر الجهاز الهضمي، سواء عند الإفراط في تناولها أو عند الامتناع عن شربها.

ليس من غير المألوف أن تعاني من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا بما في ذلك الغثيان والشعور بالغثيان عندما تتوقف عن تناول القهوة – وذلك وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة “جونز هوبكنز ميديسن” في عام 2004.

يمكن أن تسبب القهوة تقلصات عضلية في الجهاز الهضمي، وهو ما ثبت أنه يخفف الإمساك. نتيجة لذلك، عندما تتوقف عن شربها، يمكن أن يؤثر ذلك على مدى انتظام الذهاب إلى المرحاض.

ووجدت دراسة استقصائية أجرتها مستشفى رويال هالامشير في عام 1990، ونُشرت في دورية “الجهاز الهضمي”، أن القهوة التي تحتوي على الكافيين زادت من حركات الوعاء في غضون أربع دقائق لثلث المشاركين.

ومع ذلك، لم يكن للماء الساخن والقهوة منزوعة الكافيين نفس التأثير، مما يشير إلى أن الكافيين هو المسؤول، قد يكون هذا التغيير في الجهاز الهضمي عند التوقف عن تناول الكافيين مسؤولاً أيضًا عن الشعور المزعج بالغثيان.

الشعور بالتوتر والارتعاش

يمكن أن يحدث الشعور بالتوتر والارتعاش من شرب الكثير من القهوة، لأن الكافيين من منبهات الجهاز العصبي المركزي.

وعلى الرغم من ندرتها، يمكن أن تكون أحد أعراض الانسحاب لمن لديهم اعتماد خطير. يقول الخبراء إنه لا يوجد ما عليك القيام به لوقف الارتعاش، وينبغي أن تمر في غضون أيام قليلة.