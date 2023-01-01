عاجل.. إصابة طائرتين في مطار بيروت بإطلاق نار عشوائي

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام لبنانية، أن طائرتين أصيبتا في مطار بيروت بإطلاق نار عشوائي.

وحسب «العربية»، فقد تم الإعلان عن إصابة طائرتين في مطار بيروت بإطلاق نار عشوائي، صباح اليوم، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

وقبل شهرين، تم الإعلان عن إصابة طائرة لشركة طيران الشرق الأوسط برصاصة طائشة أثناء هبوطها في بيروت.

وأوضحت شركة طيران الشرق الأوسط، أن طائرة ركاب تابعة للشركة كانت قادمة من الأردن إلى بيروت، أصيبت برصاصة طائشة أثناء هبوطها في العاصمة اللبنانية دون وقوع أية إصابات.

انتشار إطلاق النار في المناسبات في لبنان

وينتشر في لبنان إطلاق النار في المناسبات بغرض الاحتفال، إذ تنتشر حيازة السلاح ويتم إطلاق النار للاحتفال بخُطب السياسيين وإعلان نتائج الامتحانات الرسمية، وغير ذلك من المناسبات الأخرى.

يأتي هذا وسط مطالبات بضرورة وقف ممارسات إطلاق النار في الهواء في لبنان وخصوصًا في محيط المطار، لما يشكله ذلك من خطر على الملاحة الجوية والمطار.

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