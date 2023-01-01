فيديو متداول.. اللحظات الأولى لإسلام شاب أرجنتيني أمام الشيخ ذاكر نايك

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وثق فيديو متداول لحظة إسلام شاب أرجنتيني على يد ذاكر نايك والشيخ محمود الحسنات.

وخلال الفيديو، ظهر الشاب وهو يردد الشهادتين، فيما علّق الشيخ ذاكر نايك قائلا : “ما شاء الله”.

وفي المملكة، يدخل الكثير من الأجانب الإسلام بعد تأثرهم واقتناعهم بالدين الإسلامي، وكذلك بعد مخالطتهم للمواطنين والوافدين وتعرفهم على بعض شمائل وأخلاقيات ومعاملات الإسلام.

شاب كولومبي جاء إلى جدة فتغيرت حياته بكاملها

أحد الفيديوهات السابقة تم توثيقه لشاب كولومبي جاء إلى جدة للعمل، فتغيرت حياته كلها، وقرر اعتناق الدين الحنيف.

وقال الشاب ويدعى بدر: “طوال حياتي وأنا أعيش مع عائلة تعتنق الكاثوليكية وعندما سافرت إلى المملكة وانضممت إلى المركز الإسلامي في جدة تعرفت على الإسلام”.

وأضاف ”: “أصدقائي قالوا لي إن هناك مشاعر خاصة عند رؤية الكعبة للمرة الأولى ومن شدة الفرح ستشعر بالبكاء فقلت يجب أن أجرب هذه اللحظة بنفسي”.

​​​​وأشار بدر إلى أنه عندما ذهب إلى العمرة أول مرة وشاهد الكعبة أحب المكان، وشعر بالفرحة الغامرة التي عبر عنها ببكاء لا يعرف له سبب.

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