هل يمكن تغيير مهنة سائق خاص إلى عامل منزلي؟ «الجوازات» ترد

تواصل – فريق التحرير:

قالت المديرية العامة للجوازات، إنه لا يمكن تغيير مهنة سائق خاص إلى عامل منزلي.

وردًا على سؤال: “هل يمكن تغيير مهنة سائق خاص إلى عامل منزلي؟”، أجابت: “التعليمات لا تسمح لك بذلك”.

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هل من الممكن تعديل مهنة عامل منزلي إلى سائق خاص؟

قالت المديرية العامة للجوازات، إن هذا الأمر غير متاح لهم طبقًا للقوانين واللوائح الخاصة بالدولة، حيث إن عملية تحويل المهنة ستحتاج أوراقًا جديدة وتأشيرة جديدة، بالإضافة إلى اختبارات الرخصة وغيرها من الأمور، لذلك لايسمح بتعديل المهنة في الجواز بعد تواجد العامل داخل أراضي المملكة.

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