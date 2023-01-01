الأحد، ٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
شاهد.. جريان شعيب مواجه في جبله غرب الدوادمي بالرياض
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شاهد.. جريان شعيب مواجه في جبله غرب الدوادمي بالرياض

شاهد.. جريان شعيب مواجه في جبله غرب الدوادمي بالرياض

شاهد.. جريان شعيب مواجه في جبله غرب الدوادمي بالرياض
٠١:٠٧:٠٩ م، الأحد، ٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

مع استمرار انخفاض درجات الحرارة وتساقط أمطار غزيرة، جريت اليوم سيول شعيب مواجه في جبله شمال غرب محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، جريان شعيب مواجه في جبله غرب الدوادمي بالرياض، بالتزامن مع هطول أمطار غزيرة وسط أجواء شتوية شديدة البرودة.

خريطة الأمطار المتساقطة على هذه المناطق

في الوقت نفسه، توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أنه اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى صباح غد الاثنين، استمرار الحالة الممطرة التاسعة على مناطق مختلفة، تشمل مكة والمدينة والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية وتبوك والباحة وعسير وغرب الشرقية مع أجواء باردة على معظم أنحاء المملكة.

جريان السيول مع الأمطار على هذه المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

«الدفاع المدني» يطالب بالابتعاد عن هذه الأماكن

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم حتى يوم الجمعة المقبل، مطالبة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أمطار غزيرة الدوادمي الرياض السيول حالة الطقس

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