القبض على مواطن لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود في الدائر

تواصل – واس

ألقت شعبة التحريات والبحث الجنائي بمحافظة الدائر في منطقة جازان، القبض على مواطن لنقله في مركبته 22 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.

الإجراءات النظامية

وقالت إنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص، ومن ثم نقلهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، سيعرض نفسه لعقوبات.

عقوبات مشددة

وأضاف أن العقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف ، والمخلّة بالشرف والأمانة، حاثاً الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة.

اقرأ أيضًا:

شرطة الرياض تقبض على (6) مخالفين لنظام أمن الحدود و(27) مخالفاً لنظام الإقامة