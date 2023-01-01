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هل تشغيل المدفأة عند النوم يؤدي إلى نقصان الأكسجين؟.. استشاري يجيب
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هل تشغيل المدفأة عند النوم يؤدي إلى نقصان الأكسجين؟.. استشاري يجيب

هل تشغيل المدفأة عند النوم يؤدي إلى نقصان الأكسجين؟.. استشاري يجيب

هل تشغيل المدفأة عند النوم يؤدي إلى نقصان الأكسجين؟.. استشاري يجيب
١٢:٥٩:٥١ م، الأحد، ٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال الدكتور خالد النمر؛ استشاري أمراض القلب، إن تشغيل المدفأة الكهربائية والمكيف الساخن لايؤدي إلى نقصان الأكسجين أثناء النوم.

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هل المدفأة تؤدي إلى نقصان الأكسجين عند النوم؟

وفي رده على سؤال عبر حسابه في «ويتر»: «هل المدفأة تؤدي إلى نقصان الأكسجين عند النوم؟»، أجاب النمر: لا… ولكن الأفضل أن يكون لديك ثيرموستات لضبط درجة حرارة تكييف الغرفة الى درجة مناسبة ٢٢ الى ٢٥ مئوية…. فإن لم يتوفر حولك فالأفضل من ناحية السلامة عدم تشغيل الدفاية أثناء النوم (حريق، التماس، انصهار سلك….الخ)”.

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وتعمل المدفأة على تدفئة الهواء داخل المنزل مما يؤدي إلى خفض محتوى الرطوبة في الهواء وتحويل الهواء الرطب إلى الجاف، وتنفس الهواء الجاف يسبب الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي كالربو والتهاب الشعب الهوائية. ومن ضمن أضرار استنشاق الهواء الجاف، حدوث نزيف الأنف الذي يحدث بسبب الأغشية الجافة.

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الأكسجين أثناء النوم الدكتور خالد النمر؛ تشغيل المدفأة الكهربائية المكيف الساخن

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