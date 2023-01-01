«شؤون الأسرى»: 330 أسيرًا فلسطينيًا منذ20 عامًا معتقلون داخل سجون الاحتلال

تواصل – واس:

كشف رئيس الإحصاء والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية عبد الناصر فروانة، أن 330 أسيراً فلسطينياً داخل سجون الاحتلال مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عامًا، بعد أن كان عددهم 112 أسيرًا عام 2021م.

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين في الضفة الغربية

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت اليوم ثمانية فلسطينيين خلال اقتحامها لعدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة.

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

فيما اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، حيث يقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك، على فترات صباحية ومسائية في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من الخليل

واعتقلت قوات الاحتلال ، اليوم الأحد، ثلاثة مواطنين من بلدة بيت أمر شمالا، بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها، محافظة الخليل.

الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها

كما أجبرت سلطات الاحتلال، عائلة مقدسية على هدم منزلها ذاتيًا في منطقة واد الجوز بمدينة القدس، حيث شرعت العائلة بهدم منزلها في حي واد الجوز، بحجة البناء دون ترخيص، وذلك تفاديا للغرامات الباهظة التي قد تفرضها بلدية الاحتلال عليها في حال قامت هي بعملية الهدم.

310 انتهاكات بحق الصحفيين في عام

وفي تقريرها السنوي عن انتهاكات الاحتلال للصحفيين، كشفت وكالة «وفا» الرسمية، أن مجمل انتهاكات قوات الاحتلال بحق الصحفيين خلال عام 2022، سجل 310 انتهاكات، بينهم الشهيدتان الصحفيتان شيرين أبو عاقلة، وغفران وراسنة.

اقرأ أيضًا:

نصفهم بالشتات.. عدد الفلسطينيين بلغ في نهاية هذا العام لـ 14.3 مليون