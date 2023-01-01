صاحب مزرعة المليون شجرة: حلمي أصبح حقيقة (فيديو)

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نجح المواطن، ناصر الحمد في تحويل حلمه في زراعة مليون شجرة زيتون إلى حقيقة بمدينة بسيطا، في منطقة الجوف.

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نظام الزراعة الحديث

وقال مالك مزرعة المليون شجرة زيتون، خلال مقابلة مع فضائية «الإخبارية»: «كان حلمًا، ولله الحمد أصبح حقيقة، البداية كانت الفكرة بسيطة، لكن ولله الحمد مع النظام الحديث في الزراعة، والعلم الجديد أصبحت الزارعة سهلة”»

وأضاف الحمد: «حولنا الزراعة إلى الصناعة، واستبدلنا عملية زراعة الزيتون التقليدية بنظام إلكتروني غير مكلف» موضحًا أن نظام الري الحديث أقل تكلفة من النظام التقليدي,

وأرجع الحمد سبب تركه سلك التعليم بعد أن وصل إلى منصب مدير مدرسة، لأنه وجد أن الزراعة فيها خير، وفيها مرودود مادي ممتاز لمن يعمل بجد واحتراف”، مشيرًا إلى أنه ترك التعليم وتفرغ للزراعة لأنه لايستطيع التوفيق بين المجالين، فضلاً عن حبه الشديد للزراعة، وكونه ـمزارعًا أبًا عن جد.

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بداية العمل بالزراعة

وقال الحمد في تصريحات سابقة، إنه بعد انتقاله إلى منطقة الجوف والعمل في المعدات الزراعية، وتعيينه معلمًا في الجوف، وجد ان أرض الجوف أرض خصبة لزراعة الزيتون، ام بتذوق زيت الزيتون من المزارع نفسها فوجد طعمه جيدًا للغاية، “على خلاف الزيت الذي كنا نحصل عليه من محلات الفول”، فأبهره طعم الزيت، والذي يمكن أكله مع الخبز فقط.

وأضاف أنه أصبح عنده فكرة في كيفية استخراج هذا الزيت واختيار الشجرة، وبدأ البحث لزراعة الزيتون حيث فكر بزراعة بستان صغير، وظل يبحث ويقرأ عن الزيتون حتى توصل إلى ان هناك علم جديد في زراعة الزيتون وهو تحويل الزراعة إلى صناعة، ثم قام بالسفر خلال الإجازات إلى دول أوروبا والبحث في هذا المجال وزار المزارع والمصانع حتى نمت الفكرة لديه.

يذكر أن الحمد بدأ حياته العملية بمشروع «طيور الزينة»، ثم قام بعد ذلك بالاستثمار في المعدات الزراعية، وفي النهاية استقر به الحال عند زراعة أشجار الزيتون.