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توترات مستمرة.. كوريا الجنوبية تُحذر جارتها من نهاية نظامها إذا فعلت هذا الأمر

توترات مستمرة.. كوريا الجنوبية تُحذر جارتها من نهاية نظامها إذا فعلت هذا الأمر

توترات مستمرة.. كوريا الجنوبية تُحذر جارتها من نهاية نظامها إذا فعلت هذا الأمر
١٢:٣٩:٢٢ م، الأحد، ٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

وسط زيادة حدة التوتر بين البلدين، أصدرت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، تحذيرًا شديد اللهجة لجارتها الشمالية من أنها قادرة على محو نظامها إذا فكرت في استخدام الأسلحة النووية.

سيئول تهدد بنهاية نظام بيونج يانج

وأوضحت أنها تحذر بشدة من أنه إذا حاولت كوريا الشمالية استخدام أسلحة نووية، فإن ذلك سيؤدي إلى نهاية نظام بيونج يانج.

دعوة للتوقف الفوري عن تطويرها النووي

وحسب وكالة «يونهاب» الكورية، فقد حثت وزارة الدفاع في سيئول، كوريا الشمالية على التوقف الفوري عن تطويرها النووي، والعودة إلى مسار نزع السلاح النووي.

وشددت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية – حسب «سبوتنيك» – على أنها ستردع وسترد على التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، من خلال تعزيز نظامها الدفاعي ثلاثي المحاور.

بيون يانج تعلن عن زيادة هائلة في ترسانتها النووية

ووفق الخبراء، فإن تحذير كوريا الجنوبية، يأتي بعد أن دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى زيادة هائلة في ترسانتها النووية، حيث وجّه كيم دعوته خلال الاجتماع العام الأخير للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم.

كما كررت السلطات في كوريا الشمالية، دفعها لتعزيز قدرات الأسلحة النووية، مع تسمية لجارتها الجنوبية بـ«العدو».

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الكلمات الدلالية:
السلاح النووي النووي تجار ب نووية كوريا الجنوبية كوريا الشمالية

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