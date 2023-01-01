مستشفى قوى الأمن يُعلن عن وظائف لحملة الثانوية.. رابط التقديم

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أعلن مستشفى قوى الأمن عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، لحملة البكالوريوس فأعلى.

واشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط التالية:

المسمى الوظيفي:

1-مساعد طب الأسنان

المؤهلات والخبرة:

1-إثبات قدرات طب الأسنان السريرية.

2-حل المشكلات والمهارات التنظيمية.

3-مهارات اتصال شفهية وكتابية متطورة (اللغة الإنجليزية).

4-مهارات جيدة في التعامل مع الآخرين.

5-يجيد الحاسب.

6-القدرة على اللغة الإنجليزية والعربية.

7-ثقة وكفاءة وأنيق.

2-تقني مختبرات طبية

المؤهلات والخبرة:

1-الحد الأدنى من بكالوريوس العلوم في التكنولوجيا الطبية أو أي مجال ذي صلة من جامعة أو كلية وطنية / دولية معتمدة.

2-الترخيص المهني الحالي لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

3-الشهادة الحالية سارية المفعول لدعم الحياة الأساسية أو الحصول عليها في غضون 6 أشهر من بدء التوظيف.

4-يفضل الخبرة.

3-تقني أسنان

المؤهلات والخبرة:

1-الحد الأدنى لدرجة البكالوريوس في تكنولوجيا معمل الأسنان من جامعة أو كلية وطنية / دولية معترف بها.

2-الشهادة الحالية سارية المفعول لدعم الحياة الأساسي (BLS) أو الحصول عليها في غضون 6 أشهر من بدء التوظيف.

4-طبيب مقيم في طب الأطفال

المؤهلات والخبرة:

1-تخرج من كلية طب معتمدة حاصل على درجة بكالوريوس الطب والجراحة.

2-رخصة سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

3-الشهادة الحالية سارية المفعول لدعم الحياة الأساسية أو الحصول عليها في غضون 6 أشهر من بدء التوظيف.

4-إكمال التدريب الإلزامي لمدة عام.

طريقة التقديم:

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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