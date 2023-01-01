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مستشفى قوى الأمن يُعلن عن وظائف لحملة الثانوية.. رابط التقديم
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مستشفى قوى الأمن يُعلن عن وظائف لحملة الثانوية.. رابط التقديم

مستشفى قوى الأمن يُعلن عن وظائف لحملة الثانوية.. رابط التقديم

مستشفى قوى الأمن يُعلن عن وظائف لحملة الثانوية.. رابط التقديم
١٢:٥٢:٢٣ م، الأحد، ٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير

أعلن مستشفى قوى الأمن عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، لحملة البكالوريوس فأعلى.

واشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط التالية:

المسمى الوظيفي:

1-مساعد طب الأسنان

المؤهلات والخبرة:

1-إثبات قدرات طب الأسنان السريرية.

2-حل المشكلات والمهارات التنظيمية.

3-مهارات اتصال شفهية وكتابية متطورة (اللغة الإنجليزية).

4-مهارات جيدة في التعامل مع الآخرين.

5-يجيد الحاسب.

6-القدرة على اللغة الإنجليزية والعربية.

7-ثقة وكفاءة وأنيق.

2-تقني مختبرات طبية

المؤهلات والخبرة:

1-الحد الأدنى من بكالوريوس العلوم في التكنولوجيا الطبية أو أي مجال ذي صلة من جامعة أو كلية وطنية / دولية معتمدة.

2-الترخيص المهني الحالي لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

3-الشهادة الحالية سارية المفعول لدعم الحياة الأساسية أو الحصول عليها في غضون 6 أشهر من بدء التوظيف.

 4-يفضل  الخبرة.

3-تقني أسنان

المؤهلات والخبرة:

1-الحد الأدنى لدرجة البكالوريوس في تكنولوجيا معمل الأسنان من جامعة أو كلية وطنية / دولية معترف بها.

2-الشهادة الحالية سارية المفعول لدعم الحياة الأساسي (BLS) أو الحصول عليها في غضون 6 أشهر من بدء التوظيف.

4-طبيب مقيم في طب الأطفال

المؤهلات والخبرة:

1-تخرج من كلية طب معتمدة حاصل على درجة بكالوريوس الطب والجراحة.

2-رخصة سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

3-الشهادة الحالية سارية المفعول لدعم الحياة الأساسية أو الحصول عليها في غضون 6 أشهر من بدء التوظيف.

4-إكمال التدريب الإلزامي لمدة عام.

طريقة التقديم:

 للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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