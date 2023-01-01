مستشفى قوى الأمن يُعلن عن وظائف لحملة الثانوية.. رابط التقديم
تواصل – فريق التحرير
أعلن مستشفى قوى الأمن عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، لحملة البكالوريوس فأعلى.
واشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط التالية:
المسمى الوظيفي:
1-مساعد طب الأسنان
المؤهلات والخبرة:
1-إثبات قدرات طب الأسنان السريرية.
2-حل المشكلات والمهارات التنظيمية.
3-مهارات اتصال شفهية وكتابية متطورة (اللغة الإنجليزية).
4-مهارات جيدة في التعامل مع الآخرين.
5-يجيد الحاسب.
6-القدرة على اللغة الإنجليزية والعربية.
7-ثقة وكفاءة وأنيق.
2-تقني مختبرات طبية
المؤهلات والخبرة:
1-الحد الأدنى من بكالوريوس العلوم في التكنولوجيا الطبية أو أي مجال ذي صلة من جامعة أو كلية وطنية / دولية معتمدة.
2-الترخيص المهني الحالي لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
3-الشهادة الحالية سارية المفعول لدعم الحياة الأساسية أو الحصول عليها في غضون 6 أشهر من بدء التوظيف.
4-يفضل الخبرة.
3-تقني أسنان
المؤهلات والخبرة:
1-الحد الأدنى لدرجة البكالوريوس في تكنولوجيا معمل الأسنان من جامعة أو كلية وطنية / دولية معترف بها.
2-الشهادة الحالية سارية المفعول لدعم الحياة الأساسي (BLS) أو الحصول عليها في غضون 6 أشهر من بدء التوظيف.
4-طبيب مقيم في طب الأطفال
المؤهلات والخبرة:
1-تخرج من كلية طب معتمدة حاصل على درجة بكالوريوس الطب والجراحة.
2-رخصة سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3-الشهادة الحالية سارية المفعول لدعم الحياة الأساسية أو الحصول عليها في غضون 6 أشهر من بدء التوظيف.
4-إكمال التدريب الإلزامي لمدة عام.
طريقة التقديم:
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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