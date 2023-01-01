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تنبيه من حساب المواطن حول أحقية البنك في سحب المبالغ المستحقة
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تنبيه من حساب المواطن حول أحقية البنك في سحب المبالغ المستحقة

تنبيه من حساب المواطن حول أحقية البنك في سحب المبالغ المستحقة

تنبيه من حساب المواطن حول أحقية البنك في سحب المبالغ المستحقة
١٢:٠٩:٢١ م، الأحد، ٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير

قال برنامج حساب المواطن، إنه لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة للمستفيد من حساب المواطن.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، ردًا على أحد المستفيدين.

ورد حساب المواطن قائلاً: “لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى، وفي حال عدم حل المشكلة بإمكانك تصعيد الشكوى للبنك المركزي”.

وفي 18 ديسمبر 2022، أعلن حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدورة 62 (شهر يناير 2023)، وقال إنه للتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية.

إيداع دعم دفعة ديسمبر

وفي 11 من الشهر الماضي، أعلن برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة 61 مشيرًا إلى أنها تضمنت إيداع 3.6 مليار ريال لـ11.2 مليون مستفيد.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مشيرًا إلى أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم.

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