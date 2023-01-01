نتيجة الأمطار.. شاهد جريان سيول شمال مهد الذهب بالمدينة المنورة

تواصل – فريق التحرير:

جرت السيول اليوم شمال مهد الذهب، وذلك نتيجة كميات الأمطار الغزيرة التي تساقطت على محافظة المهد التابعة لمنطقة المدينة المنورة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت سيول مهد الذهب بعد هطول أمطار غزيرة على محافظات منطقة المدينة وسط انخفاض درجات الحرارة.

أمطار غزيرة على المدينة المنورة

وتوقع المركز هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على المدينة المنورة و«الحناكية والعلا وخيبر والعيص»، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 من مساء اليوم .

جريان السيول مع الأمطار على هذه المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

«الدفاع المدني» يطالب بالابتعاد عن هذه الأماكن

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم حتى يوم الجمعة المقبل، مطالبة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود، وعدم السباحة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

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