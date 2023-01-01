لهؤلاء.. فتح باب التقديم لبرنامج الدبلوم المنتهي بالتوظيف في الشركات المحلية والعالمية بالمملكة

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أعلن مركز مهارات للتدريب الإنشائي بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن فتح باب التقديم في برنامج الدبلوم المشارك «المنتهي بالتوظيف)» في الشركات المحلية أو العالمية العاملة في المملكة، للمواطنين من حملة الثانوية فأعلى على النحو التالي:

* الشروط:

1 – أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا.

2 – اجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية.

3 – تقديم سجل المخالفات المرورية التفصيلي.

4 – أن لا تقل نسبة القدرات عن 50% أو أعلى.

5 – لم يسبق دعمه من صندوق تنمية الموارد البشرية.

6 – أن لا يقل معدل الثانوية العامة عن 60% أو أعلى.

7 – العمر 18 لحملة الثانوية العامة أو الصناعية ومن 20 إلى 26 لحملة الدبلوم أو البكالوريوس.

* مجالات التدريب

1 – فني أمن وسلامة

2 – فني كهرباء صناعية

3 – فني آلات دقيقة.

4 – فني تركيب أنابيب.

5 – فني لحام

* المميزات

1 – تأمين طبي للمتدرب.

2 – راتب مجزي بعد التخرج.

3 – تدريب منتهي بالتوظيف.

4 – مكافأة شهرية خلال فترة التدريب.

5 – مدة التدريب سنة واحدة «مكان التدريب النعيرية».

6 – الحصول على شهادة دبلوم مشارك معتمدة من كليات التميز بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

* طريقة التقديم:

– يبدأ التقديم من اليوم الأحد 1444/6/8هـ، من خلال هذا الرابط: (اضغط هنا).