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«الأركان الأوكرانية»: روسيا شنت 70 هجومًا براجمات الصواريخ خلال 24 ساعة
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«الأركان الأوكرانية»: روسيا شنت 70 هجومًا براجمات الصواريخ خلال 24 ساعة

«الأركان الأوكرانية»: روسيا شنت 70 هجومًا براجمات الصواريخ خلال 24 ساعة

«الأركان الأوكرانية»: روسيا شنت 70 هجومًا براجمات الصواريخ خلال 24 ساعة
١٢:٠٢:٤٠ م، الأحد، ٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية، أن روسيا شنت 70 هجومًا براجمات الصواريخ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

العاصمة تتعرض لهجوم بطائرات بدون طيار

وأوضحت الإدارة العسكرية في كييف، أن العاصمة تتعرض لهجوم بطائرات من دون طيار، مؤكدة أن الدفاع الجوي يعمل على اعتراض صواريخ في العاصمة، وأن الدفاعات الجوية أسقطت 13 مسيرة روسية.

صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا

يأتي ذلك في الوقت الذي دوت فيه صفارات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا، للتحذير من الغارات الجوية، كما سمع دوي انفجارات في العاصمة، وطلبت السلطات الأوكرانية من سكان كييف الاحتماء بعد دوي صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية.

شروط أوكرانيا لبدء مفاوضات مع روسيا

وقال مستشار بوزارة الدفاع الأوكرانية: إن 70% من معدات الجيش الأوكراني في الحرب الحالية هي صناعة محلية، مبينًا أن أهم شروط بلاده لبدء مفاوضات مع روسيا هو خروج قواتها من كل أراضي أوكرانيا.

وأكد وزير الخارجية الأوكراني، أن الهجوم الصاروخي يستهدف هذه المرة بشكل متعمد مناطق سكنية، مشيرًا إلى أن الهجوم الروسي على وسط العاصمة كييف اليوم لم يستهدف أي مواقع عسكرية.

مقتل 6 أشخاص في لوجانسك

في الوقت نفسه، أعلن انفصاليو لوجانسك عن مقتل 6 أشخاص بقصف أوكراني على مستشفى بمدينة بيرفومايسك بالمقاطعة، وذلك وسط قصف أوكراني على أحياء مختلفة من مدينة دونيتسك.

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الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الدفاعات الجوية راجمات الصواريخ روسيا كييف

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