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أبرزها التهاب الحلق.. «فهد الطبية» توضح طرق الوقاية من الأمراض الشتوية
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أبرزها التهاب الحلق.. «فهد الطبية» توضح طرق الوقاية من الأمراض الشتوية

أبرزها التهاب الحلق.. «فهد الطبية» توضح طرق الوقاية من الأمراض الشتوية

أبرزها التهاب الحلق.. «فهد الطبية» توضح طرق الوقاية من الأمراض الشتوية
١١:٥٢:١٥ ص، الأحد، ٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وجهت مدينة الملك فهد الطبية عدة نصائح لتعزيز المناعة والوقاية من أمراض الشتاء، خاصة تلك التي تصيب الجهاز التنفسي.

وأوضحت أن أبرز أمراض الشتاء هي:

1- التهاب الحلق، والتغيرات في درجات الحرارة، والتي يمكن تخفيفها عن طريق الغرغرة بالماء الدافئ والملح، وكذلك الالتهابات الفيروسية، ومن طرق الوقاية منها غسل اليدين بانتظام.

2-نزلات البرد ويمكن الوقاية منها بغسل اليدين بانتظام.

3-السعال، ومن أهم طرق علاجه كثرة الماء والسوائل الدافئة مثل اليانسون والزنجبيل.

تعزيز المناعة

وفي السياق، دعت مدينة الملك فهد الطبية إلى تعزيز المناعة من هذه الأمراض من خلال التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية.

وفي وقت سابق، أكدت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بإدارة التغذية بأن الطعام يلعب دورًا مركزيًا في تحديد الصحة العامة وتقوية المناعة، وذلك لأنه يساعد نظام المناعة على العمل بشكل جيد للتخلص من الأجسام الغريبة والخلايا الضارة في الجسم ومكافحة الأمراض الشتوية.

وأوضحت المدينة أن أهم الأطعمة التي تساعد في رفع مستوى المناعة في الجسم هي : فيتامين ج الموجود في السبانخ، والمكسرات، والفلفل الأحمر، والبروكلي والفواكه الحمضية.

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“سعود الطبية” توضح أفضل الأطعمة للوقاية من أمراض الشتاء

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