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القبض على مواطن بحوزته 73 كيلو جرامًا من القات المخدر بمحافظة الدرب

القبض على مواطن بحوزته 73 كيلو جرامًا من القات المخدر بمحافظة الدرب

القبض على مواطن بحوزته 73 كيلو جرامًا من القات المخدر بمحافظة الدرب
١١:٢٩:٤٢ ص، الأحد، ٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير

ألقت القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة الدرب، اليوم الأحد، القبض على مواطن بحوزته 73 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر.

وقالت إنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.

والأربعاء، صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك، أحبطت محاولات تهريب 29.2 طنًا من نبات القات المخدر وطن و766 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

عدد المخالفين 361 متهمًا

وأوضح أن الحملة تمت خلال الفترة من 9 – 30 / 5 / 1444ه‍ وأنه تم القبض على مهربيها، وعددهم 361 متهمًا، منهم 23 مواطنًا، و 338 مخالفًا لنظام أمن الحدود.

وأضاف أن المخالفين المقبوض عليهم وهم؛ 261 من الجنسية اليمنية، و70 من الجنسية الإثيوبية و7 من الجنسية الإريترية.

وأكد في الوقت نفسه، أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص لاستكمال التحقيقات.

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