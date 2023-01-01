اليوم.. مقتل أحد أفراد قوات «الباسيج» في أصفهان وسط إيران

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم، عن مقتل أحد قوات الأمن التابعة للنظام خلال الاحتجاجات الليلية في سميرم بأصفهان وسط البلاد.

مقتل أحد أفراد قوات التعبئة «الباسيج»

وحسب «إيران إنترناشيونال»، فقد أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل أحد أفراد قوات التعبئة «الباسيج» في احتجاجات بمدينة سميرم في أصفهان وسط البلاد.

أهالي طهران يدعون المواطنين للثورة

في الوقت نفسه، علق عدد من أهالي طهران لافتة كبيرة على كوبري وسط العاصمة، دعوا فيها المواطنين للانضمام للثورة، واعتبروا أن السكوت يعتبر دعمًا للنظام الظالم.

عام تحقيق الحرية والعدالة في إيران

ونشر عدد من الشخصيات المعارضة للنظام الإيراني خارج البلاد نصًا مشتركًا بمناسبة حلول العام الجديد على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفوا عام 2023 بأنه «عام تحقيق الحرية والعدالة في إيران».

إضرابات عامة في سوق طهران

وأضرب موظفو شركة «آذر مهر» النفطية في إيلام، غربي البلاد، عن العمل ونظموا تجمعات احتجاجية، وذلك بالتزامن مع الإضرابات العامة في سوق طهران المركزي.

الأمن يقتل 8 أشخاص في جوانرود

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه منظمة «هنغاو» المعنية بحقوق الإنسان في إيران عن إصابة ما لا يقل عن 8 أشخاص في مدينة جوانرود، وذلك بعد أن قامت قوات الأمن بإطلاق النار بشكل مباشر نحو المتظاهرين في المدينة.

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