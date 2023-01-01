ارتفع من 7 – 10% في 2022.. توقعات بزيادة أسعار النفط خلال 2023

تواصل – فريق التحرير:

يعد العام الماضي 2022 من أكثر الأعوام التي شهدت فيها أسعار النفط تأرجحًا كبيرًا بين الصعود والهبوط، وذلك نتيجة الاضطرابات السياسية التي حدثت، فضلاً عن تفشي فيروس كورونا مجددًا خاصة في الصين.

كانت البداية مع الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية في مارس الماضي، وحينها وصل سعر خام برنت إلى 139 دولارًا للبرميل في صعود كبير ومفاجئ (حاليًا يحوم سعر البرميل حول 85 دولارًا)، ثم بعد ذلك بدأت الأسعار تنخفض بشكل تدريجي بعد رفع أسعار الفائدة في البنوك المركزية حول العالم.

الزيادة تراوحت ما بين 7 إلى 10%

وخلال العام الماضي، سجلت أسعار النفط ارتفاعًا يتراوح ما بين 7 إلى 10%، حيث ارتفع خام برنت بنحو 10 بالمئة بعد أن قفز 50 بالمئة في 2021، وارتفع الخام الأمريكي بنحو 7 بالمئة في 2022 بعد مكاسب العام الماضي البالغة 55 بالمئة، وانخفض كلا المعيارين بشكل حاد في عام 2020 حيث أدت جائحة كوفيد -19 إلى خفض الطلب على الوقود.

وسجل خام برنت آخر سعر له يوم الجمعة الماضية نحو 85.91، في الوقت الذي استقر فيه خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 80.26 دولارًا للبرميل، بارتفاع 1.86 دولار أو 2.4 بالمئة.

وتوقع عدد من خبراء النفط ارتفاع أسعاره في العام الجديد مسجلاً رقمًا قياسيًا بسبب استمرار تلك الأزمات العالمية، والتوترات التي تشهدها الكثير من دول العالم، فضلا عن انتشار فيروس كورونا.

ارتفاع أسعار النفط إلى 120 دولارًا

وفي السياق، قال الخبير النفطي باسم أنطون، إن البعض يتوقع ارتفاع أسعار النفط إلى 120 دولاراً للبرميل في 2023 هو أمر غير منطقي، وفقًا لـ “سكاي نيوز”.

وتوقع حدوث انخفاض في أسعار النفط حال استقرار الأوضاع في أوكرانيا والتوصل لاتفاق بينها وبين موسكو بحيث تتراوح الأسعار بين 70 و75 دولاراً للبرميل، وذلك مع تأكيد أوبك+ انها ستعتمد الأسلوب الاستباقي في قراراتها المستقبلية، تماماً كما فعلت منذ نحو شهرين عندما قررت تخفيض إنتاجها بواقع مليوني برميل لخلق توازن في السوق.

مسح حديث يُظهر توقعًا بارتفاع سعر خام برنت إلى 89 دولارًا

يأتي ذلك فيما أظهر مسح عالمي أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 89.37 دولارًا للبرميل في عام 2023 أي أقل بنحو 4.6% من إجماع 93.65 دولارًا في استطلاع نوفمبر، بينما بلغ متوسط المعيار العالمي 99 دولارًا للبرميل في عام 2022، ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر الخام الأمريكي 84.84 دولارًا للبرميل في عام 2023، انخفاضًا من وجهة النظر السابقة عند 87.80 دولارًا أمريكيًا في الشهر السابق.

وتتجه أسعار النفط لتحقيق مكاسب طفيفة في عام 2023 حيث إن الخلفية الاقتصادية العالمية التي تزداد قتامة وأن تفجر كوفيد -19 في الصين يهدد نمو الطلب ويعوض أثر نقص الإمدادات الناجم عن العقوبات على روسيا.

وقال برادلي سوندرز، الخبير الاقتصادي المساعد في كابيتال إيكونوميكس: “نتوقع أن ينزلق العالم إلى الركود في أوائل عام 2023 مع ظهور آثار التضخم المرتفع وارتفاع أسعار الفائدة”.

3 عوامل تحدد أسعار النفط

بدورها، أكدت الخبيرة في شؤون حوكمة الطاقة ديانا القيسي وجود 3 عوامل أساسية ستحدد أسعار النفط في 2023

1- العامل الإيجابي حول مدى انفتاح الصين وعودتها إلى الإنتاج بعد خروجها من سياسة صفر كوفيد.

2- حجم الانكماش الاقتصادي وانعكاسه سلباً على مستوى الطلب على النفط.

3- ارتفاع الطلب على إنتاج الكهرباء في العالم.

اقرأ أيضًا:

أسعار النفط تنهي عام 2022 بتسجيل ثاني مكاسب سنوية على التوالي