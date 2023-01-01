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زيادة في اليورو والإسترليني.. ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال

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زيادة في اليورو والإسترليني.. ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال

زيادة في اليورو والإسترليني.. ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال

زيادة في اليورو والإسترليني.. ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال
١١:١٢:١٤ ص، الأحد، ٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الأحد، الموافق 1 يناير 2023، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.03 وكان أمس (4.01).

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.98

دينار كويتي 12.31

ريال عماني 9.78

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.55 وكان أمس (4.54).

فرنك سويسري 4.07

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استقرار أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

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