«الموارد البشرية» تعلن عن وظائف بعدة تخصصات.. رابط التقديم

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أعلن برنامج العمل عن بعد، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر موقعه الإلكتروني عن توفر وظائف شاغرة بمختلف المؤهلات للعمل في مختلف التخصصات وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه:.

المسميات الوظيفية

-مساعد إداري.

-كهربائي سيارات.

-مشرف مسكن.

-كاتب بيانات عملاء.

-محصل.

عن البرنامج

برنامج العمل عن بعد، هو أحد المبادرات الوطنية المهمة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف تجسير الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عنها، الذين تحول عدة عوائق بينهم وبين حصولهم على فرص العمل المناسب.

ويعد البرنامج بمثابة أول كيان سعودي رسمي مرخص من قبل الوزارة يعنى بدعم وتنظيم العمل عن بعد، ويخضع البرنامج للإشراف من قبل شركة تكامل لخدمات الأعمال وهي شركة حكومية تابعة لمنظومة وزارة العمل تقدم حلولاً متكاملة للعمل عن بعد من خلال وضع القوانين والضوابط والتنسيق مع الجهات الخاصة والحكومية لتوفير الدعم اللازم.

رابط التقديم

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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