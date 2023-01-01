12 درجة في طريف.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة – بمشيئة الله – على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 30 درجة في جازان، و29 درجة في مكة المكرمة، و28 درجة في جدة والقنفذة، و23 درجة في المدينة المنورة، و16 درجة في الرياض، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة 15 درجة، وكانت أقل درجة حرارة مسجلة اليوم 12 درجة مئوية في طريف.

وتوقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، اليوم الأحد وحتى صباح غد الاثنين، استمرار الحالة الممطرة التاسعة على مناطق مختلفة من المملكة، مشيرًا إلى أنه يتوقع تساقط أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق الرياض ومكة والمدينة والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية وتبوك والباحة وعسير وغرب الشرقية، مع أجواء باردة على معظم أنحاء المملكة.

أمطار على المحافظات الشرقية لمنطقة مكة

ونبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على المدينة المنورة والأجزاء الشرقية لمنطقة مكة المكرمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات «الخرمة وتربة ورنية والمويه» والأجزاء المجاورة لها، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم.

جريان السيول مع الأمطار على هذه المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

«الدفاع المدني» يطالب بالابتعاد عن هذه الأماكن

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم حتى يوم الجمعة المقبل، مطالبة بالابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

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