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بالذكاء الاصطناعي.. طريقة جديدة لتشخيص سرطان الثدي في مراحله المبكرة
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بالذكاء الاصطناعي.. طريقة جديدة لتشخيص سرطان الثدي في مراحله المبكرة

بالذكاء الاصطناعي.. طريقة جديدة لتشخيص سرطان الثدي في مراحله المبكرة

بالذكاء الاصطناعي.. طريقة جديدة لتشخيص سرطان الثدي في مراحله المبكرة
١٠:٣٨:٢٧ ص، الأحد، ٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير

طور باحثان هنديان نموذجًا تقنيًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يمكنه تشخيص سرطان الثدي في مراحله الأولى، والتمييز بين درجاته المختلفة، وذلك بمساعدة من شركة إنتل العالمية.

ويستفيد النموذج التقني، الذي أطلق عليه اسم (NAS-SGAN)، من تقنيات التعلم العميق ويستخدم الصور المصنفة (تحمل تفاصيل معلوماتية مفيدة بعملية الأتمتة) وغير المصنفة؛ لتحقيق دقة عالية في عملية التشخيص.

يعتمد النموذج المطور على شبكات الخصومة التوليدية (GAN) لإنشاء صور لا يمكن تمييزها عن الصور المرضية الحقيقية، وفق ما نقل موقع “إرم نيوز”.

التعلم العميق

وعمل الباحثان في بداية المشروع مع شركة إنتل للحصول على أفضل النتائج، بالاستعانة بحلول التعلم العميق لمعالجة الصور عالية الدقة.

وساعدت إنتل الباحثين الهنديين “مادو ناير” من مختبر الذكاء الاصطناعي في جامعة كوشين للعلوم والتكنولوجيا، والدكتورة “آشا داس” من كلية يونيون كريستيان، في بناء تقنية تعتمد على معالجات الجيل الثالث Xeon Scalable والتي توفر إمكانيات متقدمة.

ويعتمد النموذج المطور على شبكات الخصومة التوليدية (GAN) لإنشاء صور لا يمكن تمييزها عن الصور المرضية الحقيقية.

وحقق النموذج دقة تصل إلى 98%، وتزداد النتائج عندما يتم استخدام كمية محدودة من البيانات معرفة ومشروحة.

ومؤخرًا، كشفت وزارة الصحة، أن نسبة الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي ارتفعت إلى 70%.

وقالت في حسابها على “تويتر”: “لأن صحتها صحة للمجتمع، تحسنت ولله الحمد نسبة الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي، حيث تم اكتشاف 70% من الحالات في مراحل مبكرة، يمكن شفاؤها بالكامل”.

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