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اليوم.. انفجار بمحيط مطار العاصمة الأفغانية كابل وإصابة العديد من الأشخاص
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اليوم.. انفجار بمحيط مطار العاصمة الأفغانية كابل وإصابة العديد من الأشخاص

اليوم.. انفجار بمحيط مطار العاصمة الأفغانية كابل وإصابة العديد من الأشخاص

اليوم.. انفجار بمحيط مطار العاصمة الأفغانية كابل وإصابة العديد من الأشخاص
١٠:٠٦:٥٢ ص، الأحد، ٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم، سقوط جرحى وقتلى جراء انفجار وقع في مطار عسكري في العاصمة كابل.

مقتل وجرح عدد من المواطنين

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، نافي ثاكور، إن انفجارًا وقع صباح اليوم في المطار العسكري في كابول وأسفر عن مقتل وجرح عدد من المواطنين.

وقبل أيام، وقع انفجار داخل مسجد في منطقة كوت سانجي، في العاصمة الأفغانية كابول، حيث وقع الانفجار داخل مسجد أثناء أداء صلاة الجمعة، ما تسبب الحادث بخسائر في الأرواح.

باكستان تسحب بعثتها الدبلوماسية من كابل

ومطلع الشهر الماضي، قررت باكستان سحب أعضاء بعثتها الدبلوماسية من كابل بعد الهجوم على سفارتها، مؤكدة أن  حارس أمن أصيب برصاص أطلق على سفارة باكستان في العاصمة الأفغانية كابل.

وأكدت أن الهجوم بعد أيام من زيارة وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الباكستانية، حنا رباني خار، إلى كابل، حيث التقى وزير خارجية طالبان، أمير خان متقي.

وفي بيان لها، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن مجمع السفارة الباكستانية في كابل تعرض لهجوم استهدف رئيس البعثة عبيد الرحمن نظاماني.

اقرأ أيضًا:

باكستان تسحب أعضاء بعثتها الدبلوماسية من كابل بعد الهجوم على سفارتها

الكلمات الدلالية:
أفغانستان انفجار باكستان حركة طالبان مطار عسكري مطار كابل

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