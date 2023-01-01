اليوم.. بدء التقديم في وظائف جامعة تبوك

وكانت جامعة تبوك أعلنت قبل أيام عن حاجتها إلى شغل عدد 57 وظيفة أكاديمية بدرجة (أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ) وذلك بنظام العقود على الوظائف الرسمية.

تخصصات وظائف جامعة تبوك

وقالت إن الوظائف التي تحتاجها في التخصصات التالية: