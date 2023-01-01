اليوم.. بدء التقديم في وظائف جامعة تبوك
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يبدأ، اليوم الأحد، التقديم في الوظائف التي أعلنت جامعة تبوك عن حاجتها لشغلها مؤخرًا.
تخصصات وظائف جامعة تبوك
– اللغة الإنجليزية
– نظم معلومات إدارية
– الأنظمة
– القانون الخاص
– القانون العام
– التسويق
– إدارة السياحة
– إدارة الأغذية والمشروبات
– إدارة الضيافة
– التمويل والاستثمار
– المحاسبة
– علوم الحاسب وفروعه
– علوم البيانات
– هندسة البرمجيات
– هندسة الحاسب
– أمن المعلومات
– الهندسة الصناعية
– الهندسة المدنية
– التصميم الداخلي
– تصميم الأزياء والمنسوجات
– تقنية المختبرات
– الكيمياء
– الكيمياء الحيوية
– الكيمياء الفيزيائية
– الكيمياء العضوية
– علم السموم
– الفيزياء
– فيزياء الطاقة المتجددة
– الإحصاء
– الإحصاء التطبيقي
– التمريض
– العلاج الطبيعي
– علم النفس العيادي
– أورام النساء
– علم وظائف الأعضاء
– الكيمياء الحيوية الطبية
– جراحة الأوعية الدموية
– الممارسة الصيدلية
– علم الأدوية والسموم
– الصيدلانيات
– الكيمياء الصيدلية
خطوات التقديم
1- الدخول على بوابة التوظيف بموقع الجامعة الإلكتروني ( هنا ).
2- اختيار (نظام توظيف أعضاء هيئة التدريس أستاذ مساعد فما فوق).
3- اختيار ايقونة (تقديم طلب جديد لمتقدم جديد).
4- تعبئة البيانات وتحديد القسم والتخصص المراد الذي يرغب التقدم عليه.
5- رفع جميع المستندات المطلوبة إلكترونياً من خلال نظام التوظيف الإلكتروني فقط.
طريقة التقديم
يبدأ التقديم اليوم الأحد 1444/6/8هـ عبر موقع الجامعة الإلكتروني: ( هنا ) حسب خطوات التقديم الموضحة أعلاه، ويستمر حتى الخميس الموافق 1444/6/12هـ.
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