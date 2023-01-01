الأحد، ٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
اليوم.. بدء التقديم في وظائف جامعة تبوك
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اليوم.. بدء التقديم في وظائف جامعة تبوك

اليوم.. بدء التقديم في وظائف جامعة تبوك

اليوم.. بدء التقديم في وظائف جامعة تبوك
١٠:٢١:١٨ ص، الأحد، ٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يبدأ، اليوم الأحد، التقديم في الوظائف التي أعلنت جامعة تبوك عن حاجتها لشغلها مؤخرًا.

وكانت جامعة تبوك أعلنت قبل أيام عن حاجتها إلى شغل عدد 57 وظيفة أكاديمية بدرجة (أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ) وذلك بنظام العقود على الوظائف الرسمية.

تخصصات وظائف جامعة تبوك

وقالت إن الوظائف التي تحتاجها في التخصصات التالية:
– إدارة الأعمال

– اللغة الإنجليزية

– نظم معلومات إدارية

– الأنظمة

– القانون الخاص

– القانون العام

– التسويق

– إدارة السياحة

– إدارة الأغذية والمشروبات

– إدارة الضيافة

– التمويل والاستثمار

– المحاسبة

– علوم الحاسب وفروعه

– علوم البيانات

– هندسة البرمجيات

– هندسة الحاسب

– أمن المعلومات

– الهندسة الصناعية

– الهندسة المدنية

– التصميم الداخلي

– تصميم الأزياء والمنسوجات

– تقنية المختبرات

– الكيمياء

– الكيمياء الحيوية

– الكيمياء الفيزيائية

– الكيمياء العضوية

– علم السموم

– الفيزياء

– فيزياء الطاقة المتجددة

– الإحصاء

– الإحصاء التطبيقي

– التمريض

– العلاج الطبيعي

– علم النفس العيادي

– أورام النساء

– علم وظائف الأعضاء

– الكيمياء الحيوية الطبية

– جراحة الأوعية الدموية

– الممارسة الصيدلية

– علم الأدوية والسموم

– الصيدلانيات

– الكيمياء الصيدلية

خطوات التقديم

1- الدخول على بوابة التوظيف بموقع الجامعة الإلكتروني ( هنا ).

2- اختيار (نظام توظيف أعضاء هيئة التدريس أستاذ مساعد فما فوق).

3- اختيار ايقونة (تقديم طلب جديد لمتقدم جديد).

4- تعبئة البيانات وتحديد القسم والتخصص المراد الذي يرغب التقدم عليه.

5- رفع جميع المستندات المطلوبة إلكترونياً من خلال نظام التوظيف الإلكتروني فقط.

طريقة التقديم

يبدأ التقديم اليوم الأحد 1444/6/8هـ عبر موقع الجامعة الإلكتروني: ( هنا ) حسب خطوات التقديم الموضحة أعلاه، ويستمر حتى الخميس الموافق 1444/6/12هـ.

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رابط التقديم.. 57 وظيفة أكاديمية توفرها جامعة تبوك

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