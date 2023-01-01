عاجل.. تنبيه مهم من «تقويم التعليم» حول إلغاء الاختبارات اليوم بسبب الأمطار

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أعلنت هيئة تقويم التعليم، أنه بناءً على التقارير حول الحالة المطرية المتوقعة لليوم، الأحد 1 يناير 2023م، وحفاظًا على سلامة المتقدمين، فقد تقرر إلغاء الاختبارات.

وأكدت على حساب العناية بالمستفيدين في «تويتر»، أنه في حال إلغاء الاختبارات سيتم إعادة المقابل المالي إلى ملف المتقدم، خلال 48 ساعة.

جاء ذلك ردًا على سؤال يقول: «لدي اختبار قياس غدًا في جامعة عفت وتم تعليق الدراسة بسب الأمطار، هل سيتأجل الاختبار؟”.

لترد الهيئة: “أنه بناءً على التقارير حول الحالة المطرية المتوقعة ليوم الأحد 1 يناير 2023م، وحفاظًا على سلامة المتقدمين، فقد تقرر إلغاء اختبارك، وسيتم إعادة المقابل المالي إلى ملفك خلال 48 ساعة».

خريطة الأمطار المتساقطة على هذه المناطق

في الوقت نفسه، توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، أنه اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى صباح غد الاثنين، استمرار الحالة الممطرة التاسعة على مناطق مختلفة من المملكة.

أمطار على المحافظات الشرقية لمنطقة مكة

ونبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على المدينة المنورة والأجزاء الشرقية لمنطقة مكة المكرمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات «الخرمة وتربة ورنية والمويه» والأجزاء المجاورة لها، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم.

«الدفاع المدني» يطالب بالابتعاد عن هذه الأماكن

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم حتى يوم الجمعة المقبل، مطالبة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود، وعدم السباحة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

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