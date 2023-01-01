5 تأثيرات خطيرة للضغط النفسي على الدماغ.. تعرّف عليها

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حذر أطباء من خطورة الضغط النفسي الذي يسببه إيقاع الحياة السريع والذي يتطلب إعادة توازن النظام العصبي.

وأشاروا إلى أنّ الضغط النفسي يؤثّر على الدماغ بشكل كبير، مسببًا 5 أعراض وأمراض خطيرة وهي:

1 – ضعف الذاكرة.

يؤدّي الضغط المستمر إلى تلف خلايا الدماغ.

2 – يرفع مستوى الكوليسترول

يزيد من فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وحدوث تقلبات مزاجية، وميل للحزن والاكتئاب.

3 – يُقلل من التركيز

تتأثر إنتاجية العمل وتزداد فترات إنجاز المهام المختلفة.

4 – اضطرابات في النوم

يؤدي إلى خلل في وظائف الدماغ، ومنها تنظيم النوم.

5 – العصبية الشديدة

كيف تتخلص من الضغط النفسي؟

وفي وقت سابق، نشرت مدينة الملك سعود الطبية، أفضل 9 طرق للتخلص من الضغط النفسي الذي يسببه إيقاع الحياة السريع، والذي يتطلب إعادة توازن النظام العصبي.

وقالت في حسابها على توتير، إنه للتخلص من الضغط النفسي علينا اتباع هذه الطرق وهي:

1-ضبط النفس.

2-البحث عن الدعم الاجتماعي.

3-تحمل المسؤولية.

4-حل المشكلات.

5-الاستمتاع بأوقات الفراغ وتخصيص أوقات للاستجمام والتسلية.

6-إعادة البناء المعرفي.

7-تجنب الموقف والتحول عنه.

8-تنظيم الوقت وممارسة الرياضة.

9-أخذ قسط وافر من النوم والراحة.

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