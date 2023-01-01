الأحد، ٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
5 تأثيرات خطيرة للضغط النفسي على الدماغ.. تعرّف عليها
«العوض الجميل» يتصدر تريند المملكة.. ومغردون: «اُجبر بخواطرنا يا الله»
عاجل.. تنبيه مهم من «تقويم التعليم» حول إلغاء الاختبارات اليوم بسبب الأمطار
من اليوم وحتى الغد.. خبير طقس يتوقع خريطة الأمطار المتساقطة على هذه المناطق
تنبيه مهم من «الزكاة والضريبة» حول إعفاء بعض الأجهزة من الرسوم الجمركية
لهذه الأسباب.. الحرب على الشبو أصبحت ضرورة ملحة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

5 تأثيرات خطيرة للضغط النفسي على الدماغ.. تعرّف عليها

5 تأثيرات خطيرة للضغط النفسي على الدماغ.. تعرّف عليها

5 تأثيرات خطيرة للضغط النفسي على الدماغ.. تعرّف عليها
٠٩:٥٣:٣٣ ص، الأحد، ٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

حذر أطباء من خطورة الضغط النفسي الذي يسببه إيقاع الحياة السريع والذي يتطلب إعادة توازن النظام العصبي.

وأشاروا إلى أنّ الضغط النفسي يؤثّر على الدماغ بشكل كبير، مسببًا 5 أعراض وأمراض خطيرة وهي:

1 – ضعف الذاكرة.

يؤدّي الضغط المستمر إلى تلف خلايا الدماغ.

2 – يرفع مستوى الكوليسترول

يزيد من فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وحدوث تقلبات مزاجية، وميل للحزن والاكتئاب.

3 – يُقلل من التركيز

تتأثر إنتاجية العمل وتزداد فترات إنجاز المهام المختلفة.

4 – اضطرابات في النوم

يؤدي إلى خلل في وظائف الدماغ، ومنها تنظيم النوم.

5 – العصبية الشديدة

كيف تتخلص من الضغط النفسي؟

وفي وقت سابق، نشرت مدينة الملك سعود الطبية، أفضل 9 طرق للتخلص من الضغط النفسي الذي يسببه إيقاع الحياة السريع، والذي يتطلب إعادة توازن النظام العصبي.

وقالت في حسابها على توتير، إنه للتخلص من الضغط النفسي علينا اتباع هذه الطرق وهي:

1-ضبط النفس.

2-البحث عن الدعم الاجتماعي.

3-تحمل المسؤولية.

4-حل المشكلات.

5-الاستمتاع بأوقات الفراغ وتخصيص أوقات للاستجمام والتسلية.

6-إعادة البناء المعرفي.

7-تجنب الموقف والتحول عنه.

8-تنظيم الوقت وممارسة الرياضة.

9-أخذ قسط وافر من النوم والراحة.

اقرأ أيضًا:

«سعود الطبية»: أفضل 9 طرق للتخلص من الضغط النفسي

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم التوتر الدماغ الضغط النفسي صحة الدماغ

مواد ذات صلة

المزيد
الطقس: توقعات بحالة عدم استقرار مصحوبة بأمطار على أجزاء من المملكة

الطقس: توقعات بحالة عدم استقرار مصحوبة بأمطار على أجزاء من المملكة

٠٧:٢٧ ص، الأثنين، ٠٨ ديسمبر ٢٠١٤
مفاجأة في رقم 2.. أصحاب هذه المهن الأكثر عرضة للإصابة بأمراض الرئة!

مفاجأة في رقم 2.. أصحاب هذه المهن الأكثر عرضة للإصابة بأمراض الرئة!

٠٩:٣٣ م، الجمعة، ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢
ضبط وافد عربي يحمل «طلاسم» في مباراة كرة قدم بالأحساء (صورة)

ضبط وافد عربي يحمل «طلاسم» في مباراة كرة قدم بالأحساء (صورة)

١٢:٣٣ ص، الأحد، ١٠ أبريل ٢٠١٦
الرياض.. اختطاف «حدث» من أمام منزله والشرطة تطيح بالجناة

الرياض.. اختطاف «حدث» من أمام منزله والشرطة تطيح بالجناة

٠٢:٥٤ م، الثلاثاء، ١٩ يوليو ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *