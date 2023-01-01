من اليوم وحتى الغد.. خبير طقس يتوقع خريطة الأمطار المتساقطة على هذه المناطق

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قال خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، إنه من المتوقع، اليوم الأحد وحتى صباح غد الاثنين، استمرار الحالة الممطرة التاسعة على مناطق مختلفة من المملكة.

أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أنه يتوقع تساقط أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق الرياض ومكة والمدينة والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية وتبوك والباحة وعسير وغرب الشرقية، مع أجواء باردة على معظم أنحاء المملكة.

أمطار على المحافظات الشرقية لمنطقة مكة

ونبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على الأجزاء الشرقية لمنطقة مكة المكرمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات «الخرمة وتربة ورنية والمويه» والأجزاء المجاورة لها، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم.

أمطار غزيرة على المدينة المنورة

وتوقع المركز هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على المدينة المنورة و«الحناكية والعلا وخيبر والعيص»، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وتساقطًا للبرد، وسيولاً، وشبه انعدام في الرؤية، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 من مساء اليوم الأحد.

جريان السيول مع الأمطار على هذه المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

«الدفاع المدني» يطالب بالابتعاد عن هذه الأماكن

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم حتى يوم الجمعة المقبل، مطالبة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود، وعدم السباحة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

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