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«وتُحبون المال حبًا جمًا».. إليك 5 نصائح مهمة حتى لا تُفسد الفلوس حياتك
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«وتُحبون المال حبًا جمًا».. إليك 5 نصائح مهمة حتى لا تُفسد الفلوس حياتك

«وتُحبون المال حبًا جمًا».. إليك 5 نصائح مهمة حتى لا تُفسد الفلوس حياتك

«وتُحبون المال حبًا جمًا».. إليك 5 نصائح مهمة حتى لا تُفسد الفلوس حياتك
١٠:٠٤:٢٧ ص، الأحد، ٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وضع الكاتب عثمان بن حمد أباالخيل، قواعد يمكن من خلالها استغلال المال بطريقة صحيحة حتى لا يكون سببًا في إفساد حياة العباد.

وفي مقاله بصحيفة “الجزيرة” بعنوان “الفلوس والنفوس”، قال “أباالخيل” إن الفلوس تعد من أهم ضروريات الحياة وبدونها لا يستطيع الإنسان أن يعيش سعيدًا لفترة طويلة.

ومن بين النصائح التي قدمها الكاتب:

1- لا تجعل المال فوق رأسك فيدفنك في الأرض واجعله تحت قدميك ليرفعك عن الأرض.

2- عليك أن تعلم دائمًا أن هناك ما هو أهم من المال وهو الصحة، حتى الذين يملكون المال ربما يعانون من تردي في الصحة.

3- المال ليس شرطًا لتحقيق العديد من الأشياء الإيجابية في الحياة على رأسها الزوجة الصالحة والولد البار والرزق المبارك ومحبة الناس.

4- احذر من أن يتسبب السعي وراء المال في حدوث التفكك الأسري والتأثير السلبي على العلاقات الإنسانية والذهاب إلى المحاكم.

5- يجب أن تُنحّي المال جانبًا في العلاقات الاجتماعية تحديدًا؛ لأنه قد يكون سببًا في قطع الأرحام، والتفريق بين الأخ وأخيه، وتقاتل الأب مع ابنه، وتعادي الأصدقاء.

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