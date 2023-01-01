«العوض الجميل» يتصدر تريند المملكة.. ومغردون: «اُجبر بخواطرنا يا الله»

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تصدر هاشتاق “#العوض_الجميل” التريند في المملكة، اليوم، فيما غرّد آلاف المواطنين بتغريدات صباحية مشرقة تدعو إلى التفاؤل وبث الأمل في النفوس.

وكانت السمة الغالبة هي اتجاه الكثير من المغردين للدعاء والابتهال إلى الله في مثل هذه الأوقات، متمنين أن تكون الأيام المقبلة أيام خير وسعادة عليهم.

تغريدات صباحية مشرقة

وقالت مغردة: اللهم جبرًا لقلبي وروحي، اللهم أرني الفرح في كل ما اُريد، يارب العوض الجميل بعد الصبر الطويل، اللهم دربًا لا تضيق به الحياة، وقلبًا لايزول منه الأمل، يارب ازرع في قلبي راحة دائمة وأملًا لا يخيب، اللهم ارزقني فرحة تعوض قلبي عن كُل مافات”.

وغرد آخر: “اللهم العوض الجميل بعد الصبر الطويل اللهمَّ جَبْراً لقلوبنا واستجابة لدعائنا اللهُمَّ دَرْباً لا تضيق به الحياة وقلباً لايزول منه الأمل وفرحة لا تذبل ولا تموت أبداً”.

وقال وافي: “الأماني كبيرة والرزاق قادر وكريم، اللهم أرضِ القلوب وأشفِ الصدور”.

ونشر “وذكّر”: “كثرة ذكر الله في الخلوات؛ تورِث القلب لذة وأُنس وقرب من الله، ويصبح العبد يتصاعد في مراقي العُبودية حتى يصل لمقام الإحسان”.

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