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لمواجهة كورونا.. تايوان تُفاجئ الصين وتعرض عليها هذا الأمر
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لمواجهة كورونا.. تايوان تُفاجئ الصين وتعرض عليها هذا الأمر

لمواجهة كورونا.. تايوان تُفاجئ الصين وتعرض عليها هذا الأمر

لمواجهة كورونا.. تايوان تُفاجئ الصين وتعرض عليها هذا الأمر
٠٩:٠١:٠٧ ص، الأحد، ٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت رئيسة تايوان «تساي إينج وين»، أن الجزيرة مستعدة لتزويد الصين بالمساعدات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

تايبيه راغبة في مد العون الضروري للصين

وأوضحت أن تايبيه راغبة في مد العون الضروري للصين لمساعدتها على التعامل مع فيروس كورونا، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في مضيق تايوان مسؤولية جميع دول المنطقة، وأن الحرب ليست خيارًا لحل الأزمات.

 الصين: أهالي جانبي «مضيق تايوان» من أسرة واحدة

من ناحيته، أكد الرئيس الصيني، أن أهالي جانبي «مضيق تايوان» من أسرة واحدة، وأنه مع الأيام القادمة ستكون بلاده دولة تنبع قوتها من الوحدة.

وحسب وكالة «شينخوا»، فقد أعرب عن أمله أن يبذل المواطنون على جانبي «مضيق تايوان» جهوداً مشتركة تحت هدف موحد، بما يوفر رفاهية طويلة الأمد للأمة الصينية.

مكافحة جائحة كورونا في البلاد دخلت مرحلة جديدة

وأكد الرئيس الصيني، أن سبل مكافحة جائحة كورونا في البلاد دخلت مرحلة جديدة، مشيرًا إلى أنه يجب أن نتغلب على جميع التحديات الراهنة من خلال التعاون.

فرض إجراءات جديدة مرتبطة بمكافحة كورونا

يأتي هذا في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وعدد من دول العالم، أنها قررت فرض إجراءات جديدة مرتبطة بمكافحة كورونا على المسافرين القادمين من الصين اعتبارًا من 5 يناير الجاري.

وكانت إدارة الطيران المدني الصينية، قد أعلنت عزمها رفع بعض القيود التي كانت قد فرضتها قبل نحو ثلاث سنوات على الرحلات الدولية بسبب فيروس كورونا المستجد، ابتداءً من 8 يناير الجاري.

السلطات الصينية ترفع القيود وتطمئن الجميع

وأشارت السلطات الصينية في وقت سابق، أنه سيجري رفع الإدارة المغلقة واختبار الأحماض النووية وتدابير الحجر الصحي لأطقم الرحلات الداخلية وموظفي المطار، مع بذل جهود توعوية وتعزيز التوجيه والإشراف على استخدام الركاب أقنعة الوجه، مؤكدة أنها تعتبر قيود السفر التي تفرضها بعض الدول على المسافرين الصينيين بسبب كورونا، «تمييزية».

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الكلمات الدلالية:
الرئيس الصيني الصين تايوان فيروس كورونا قيود كورونا كوفيد

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