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أهمها غياب الحوار.. «شؤون الأسرة»: 4 أسباب للخلافات الزوجية

أهمها غياب الحوار.. «شؤون الأسرة»: 4 أسباب للخلافات الزوجية

أهمها غياب الحوار.. «شؤون الأسرة»: 4 أسباب للخلافات الزوجية
٠٨:٥٨:٣٠ ص، الأحد، ٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال مجلس شؤون الأسرة، إن هناك 4 أسباب تقود إلى وجود خلافات بين الزوجين، مشيرًا إلى أن الزوجين يؤديان واجباتهما الأساسية في تحقيق استقرار الأسرة بالبحث المستمر عن نقاط التقارب والتوافق بينهما.

وأوضح المجلس عبر حسابه على تويتر، أن تلك الأسباب هي:

1-ضعف مشاركة الاهتمامات وتقدير الطموح.

2- انعدام أواصر التواصل والحوار الأسري.

3-غياب القناعة ونمو المقارنات بما لدى الآخرين.

4-الإهمال وفقدان الموازنة بين الأسرة والعمل والأصدقاء.

تكوين أسرة متماسكة

ونصح المجلس أنه لتكوين أسرة حيوية وعلاقة متماسكة، يجب الالتزام بالآتي:

1-التنازل وتقبل جوهر الشخصيات المغايرة.

2- الاتفاق على جو أسري مشترك ومريح.

3- الإيمان بأن التنوع حيوي ويقوي العلاقة.

وتزداد حالات الطلاق في المملكة بشكل كبير حتى وصلت إلى تسجيل حالة كل 10 دقائق تقريبًا، ففي أحدث إحصائية فإنه يتم تسجيل ما يقرب من 168 حالة طلاق يوميًا، وهو رقم “مرعب”.

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