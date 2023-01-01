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تنبيه متقدم من «الأرصاد»: أمطار على المحافظات الشرقية لمنطقة «مكة»
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تنبيه متقدم من «الأرصاد»: أمطار على المحافظات الشرقية لمنطقة «مكة»

تنبيه متقدم من «الأرصاد»: أمطار على المحافظات الشرقية لمنطقة «مكة»

تنبيه متقدم من «الأرصاد»: أمطار على المحافظات الشرقية لمنطقة «مكة»
٠٨:٢٨:٠٣ ص، الأحد، ٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على الأجزاء الشرقية لمنطقة مكة المكرمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات «الخرمة وتربة ورنية والمويه» والأجزاء المجاورة لها، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم.

أمطار غزيرة على المدينة المنورة

وتوقع المركز هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على المدينة المنورة و«الحناكية والعلا وخيبر والعيص»، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 من مساء اليوم الأحد.

جريان السيول مع الأمطار على هذه المناطق

في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة

وأضاف أنه يتوقع أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير كذلك على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

«الدفاع المدني» يطالب بالابتعاد عن هذه الأماكن

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم حتى يوم الجمعة المقبل، مطالبة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود، وعدم السباحة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

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أخبا السعودية أمطار غزيرة الأرصاد الدفاع المدنية حالة الطقس مكة

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