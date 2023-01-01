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ماذا ينبغي للمسلم فعله عند نزول المطر؟ «الخثلان» يُجيب
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ماذا ينبغي للمسلم فعله عند نزول المطر؟ «الخثلان» يُجيب

ماذا ينبغي للمسلم فعله عند نزول المطر؟ «الخثلان» يُجيب

ماذا ينبغي للمسلم فعله عند نزول المطر؟ «الخثلان» يُجيب
٠٨:١٨:٣٠ ص، الأحد، ٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام  محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان: إن هناك أمورًا ينبغي للمسلم فعلها عند نزول المطر.

دعاء جامع للمسلم أثناء نزول المطر

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في «تويتر»، أنه على المسلم أن يقول عند نزول المطر: «مطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم اجعله صيبًا نافعًا»، ويسأل الله تعالى، البركة.

العبرة من المطر تكون بالبركة

وأضاف أن العبرة من المطر تكون بالبركة، لذا أفضل دعاء حال نزول المطر هو أن يسأل الناس ربهم البركة، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « ليس السنة ألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا ثم تمطروا ولا تنبت الأرض شيئًا»، ومعنى السنة يعني الجدب والقحط، أي ينزل المطر ولكنه منزوع البركة حيث لا تنبت الأرض بعد نزوله شيئًا.

ماذا كان يفعل النبي ﷺ وقت نزول المطر

وأشار إلى أن السنة عند نزول المطر، أن ينسب المسلم ذلك لله تعالى وحده لا شريك له، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر حسر عن رأسه وجعل يصيب المطر بدنه ورأسه، ويقول: «إن هذا حديث عهد بربي»، ويسأل الله البركة.

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الخثلان الدعاء تساقط الأمطار دعاء نزول المطر نزول المطر

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