يحتاجه الجسم في الشتاء.. 4 أمراض يعالجها الفلفل الأسود

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يعرف الفلفل الأسود باسم “الذهب الأسود” نظراً لفوائده الكثيرة والتي تسهم في تقوية جهاز المناعة والوقاية من الأمراض الموسمية والعصبية، إذ أنه غني بمضادات الأكسدة وخصائص مضادة للفيروسات.

وذكرت صحيفة “هانت ديلي نيوز” الهندية، الجمعة، أن تناول ربع ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الأسود بدون إضافته مع الطعام، يحقق أكبر استفادة من فوائده.

وأشارت إلى أن الفلفل الأسود يعالج 4 أمراض وتزداد حاجة الجسم له في الشتاء، وتلك الأمراض هي كالتالي:

1-الأمراض التنفسية

تزداد الإصابة بالأمراض التنفسية خلال فصل الشتاء، وعند خلط ربع ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الأسود، مع ملعقة صغيرة من الكركم وملعقة صغيرة من العسل، واستهلاك هذا الخليط بعد ساعة واحدة من تناول وجبات الطعام، فإن قوة جهاز المناعة ستزداد في مواجهة هذه الأمراض.

2-مرض السكري

يمكن للفلفل الأسود المساعدة في الحفاظ على مستوى السكر في الدم، مما يجعله مثالياً لمرضى السكري، لذا ينصح خبراء التغذية مرضى السكري بتناول مسحوق الفلفل الأسود على معدة فارغة في الصباح لضبط مستوى السكر لديهم.

3-أمراض عصبية

يشير خبراء التغذية إلى أن الفلفل الأسود يمكنه تخفيف التوتر، من خلال خلطه مع السمن البقري أو الحليب الساخن أو الماء الساخن وتناوله ليلاً قبل النوم، وفق “إرم نيوز”.

4-عدم التوازن الهرموني

تعاني النساء من هذه المشكلة الصحية، حيث إذا تناولن ربع ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الأسود مع الماء الدافئ على معدة فارغة في الصباح، فسيحصلن على نتائج علاجية فعالة في غضون بضعة أشهر، وذلك كما يشير خبراء التغذية.

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