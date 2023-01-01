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7 قواعد ذهبية لبداية مرحلة جديدة من حياتك بتفاؤل وإيجابية

7 قواعد ذهبية لبداية مرحلة جديدة من حياتك بتفاؤل وإيجابية

7 قواعد ذهبية لبداية مرحلة جديدة من حياتك بتفاؤل وإيجابية
٠٨:٠٤:٢٧ ص، الأحد، ٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير

قالت أنوار الحمد، الاستشارية الأسرية والمدربة المعتمدة، إن كل إنسان في كل يوم له فرصة في بدايات جديدة ونهايات مختلفة، ويمكنه أن يجعل من بداياته الجديدة في كل مرحلة فرصة للإيجابية والتفاؤل.

وأكدت أن النجاح مرتبط بالتفاؤل والإصرار والاستمرار والرؤية الواضحة والإيمان بما تود الوصول إليه من دون ملل أو تراجع، لأن الطريق ليس مفروشاً بالزهور، بل تتخلله الصعاب.

وأشارت الحمد إلى أن النوايا هي أول خطوة لأي عمل. لذا، النجاح يحتاج دائماً إلى تجديد النية، فالنية هي ما يقرر فعله في قلبه، وهي تعد أصدق خطوة، لأنها تنبع من داخل الإنسان، وعلى أثرها يشعر ويعمل بصدق، وفق صحيفة “القبس”.

7 نصائح ذهبية

وقدمت الحمد نصائح لبداية مرحلة جديدة مفعمة بالتغيير الإيجابي وممتلئة بالتفاؤل، وفق ما يلي:

1- اجلس مع نفسك كأنك تجلس مع صديق محب.

2- انصت إلى مشاعرك وحددها.

3- انصت إلى احتياجاتك وسجل همومك ونجاحاتك.

4- حدد آلامك وآمالك وحدد ماذا تريد.

5- وضح لنفسك الحقائق بصدق.

6- قدم وعداً بأن تساعد نفسك من جديد.

7- أوقف ما لا تريد، واسع إلى ما تريد بتحديد الهدف المطلوب والسعي إليه، وكافئ نفسك كلما تخطو خطوة باتجاهه.

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