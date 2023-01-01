الأحد، ٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
لهذه الأسباب.. الحرب على الشبو أصبحت ضرورة ملحة
لمواجهة كورونا.. تايوان تُفاجئ الصين وتعرض عليها هذا الأمر
أهمها غياب الحوار.. «شؤون الأسرة»: 4 أسباب للخلافات الزوجية
3 أسباب وراء انكماش السوق العقارية في 2022
يحتاجه الجسم في الشتاء.. 4 أمراض يعالجها الفلفل الأسود
تنبيه متقدم من «الأرصاد»: أمطار على المحافظات الشرقية لمنطقة «مكة»

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

هل يمكن إلغاء بلاغ التغيب عن «السائق والعاملة»؟.. الجوازات ترد

هل يمكن إلغاء بلاغ التغيب عن «السائق والعاملة»؟.. الجوازات ترد

هل يمكن إلغاء بلاغ التغيب عن «السائق والعاملة»؟.. الجوازات ترد
٠٨:٠٧:٠٥ ص، الأحد، ٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت «الجوازات السعودية» مع سؤال أحد المستفيدين عبر حسابها الشخصي على “تويتر”.

وقال أحد المواطنين: “عندي عامل سابق خاص، عليه بلاغ تغيب من 8 أشهر كيف ألغي البلاغ”.

وردت الجوازات: “لا يمكن إلغاء بلاغ التغيب للعمالة المنزلية بعد مرور 15 يومًا من تاريخ البلاغ”.

هل تنتهي الإقامة تلقائيًا للعمالة إذا تأخرت في العودة؟

كما تفاعلت كذلك مع سؤال لمتابعة قالت فيه: “عندي خادمة مسافرة مسوية لها خروج وعودة وباقي لها 7 أيام عن تاريخ العودة، وإقامتها باقي لها 6 شهور وتنتهي إذا ما رجعت هل إقامتها تنتهي تلقائي؟”.

وأضافت “الجوازات” أن إقامة العمالة تسقط آلياً بخرج ولم يعد، بعد مرور 6 أشهر من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة، أو بالتواصل من خلال خدمة “تواصل” عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية بعد 30 يومًا من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة.

اقرأ أيضًا:

هل تنطبق خدمة إلغاء بلاغ التغيب على العمالة المنزلية؟.. الجوازات تُجيب

«الجوازات» تطلق خدمة عرض وثيقة الجواز الرقمية عبر منصة أبشر

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية الآن الجوازات الجوازات السعودية السعودية المملكة

مواد ذات صلة

المزيد
بالفيديو.. “فوتو ماث” تطبيق على الهواتف الذكية يساعد الطلاب في حل المسائل الرياضية

بالفيديو.. “فوتو ماث” تطبيق على الهواتف الذكية يساعد الطلاب في حل المسائل الرياضية

١٠:٣٠ م، الجمعة، ٢٤ أكتوبر ٢٠١٤
أمانة جدة: هروب معتدي الـ “بوكلين” والبحث جارٍ عنه

أمانة جدة: هروب معتدي الـ “بوكلين” والبحث جارٍ عنه

٠٧:٠٦ م، الأربعاء، ٠١ أكتوبر ٢٠١٤
“الدفاع الروسية”: إسقاط 8 مسيرات أوكرانية حاولت استهداف محطة زابوروجيا

“الدفاع الروسية”: إسقاط 8 مسيرات أوكرانية حاولت استهداف محطة زابوروجيا

٠٣:٤٧ م، الأحد، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢
خادم الحرمين يستقبل الرئيس السوداني في مطار الرياض

خادم الحرمين يستقبل الرئيس السوداني في مطار الرياض

٠٢:٠٨ م، الأربعاء، ٢٥ مارس ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *