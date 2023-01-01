هل يمكن إلغاء بلاغ التغيب عن «السائق والعاملة»؟.. الجوازات ترد

تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت «الجوازات السعودية» مع سؤال أحد المستفيدين عبر حسابها الشخصي على “تويتر”.

وقال أحد المواطنين: “عندي عامل سابق خاص، عليه بلاغ تغيب من 8 أشهر كيف ألغي البلاغ”.

وردت الجوازات: “لا يمكن إلغاء بلاغ التغيب للعمالة المنزلية بعد مرور 15 يومًا من تاريخ البلاغ”.

هل تنتهي الإقامة تلقائيًا للعمالة إذا تأخرت في العودة؟

كما تفاعلت كذلك مع سؤال لمتابعة قالت فيه: “عندي خادمة مسافرة مسوية لها خروج وعودة وباقي لها 7 أيام عن تاريخ العودة، وإقامتها باقي لها 6 شهور وتنتهي إذا ما رجعت هل إقامتها تنتهي تلقائي؟”.

وأضافت “الجوازات” أن إقامة العمالة تسقط آلياً بخرج ولم يعد، بعد مرور 6 أشهر من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة، أو بالتواصل من خلال خدمة “تواصل” عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية بعد 30 يومًا من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة.

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