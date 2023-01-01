على خطى أمريكا.. أستراليا تُلزم القادمين من الصين بفحص سلبي لكورونا

تواصل – وكالات:

أعلنت السلطات في أستراليا، اليوم، أنها قررت إلزام القادمين من الصين بفحص سلبي لفيروس كورونا المستجد.

أنباء عودة انتشار فيروس كورونا

وأوضحت أن القرار جاء بعد أنباء عودة انتشار فيروس كورونا في الصين، ونية بكين في فتح الحدود والتساهل مع إجراءات كورونا.

فرض إجراءات جديدة

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا، قد قررت فرض إجراءات جديدة مرتبطة بمكافحة كورونا على المسافرين القادمين من الصين اعتبارًا من 5 يناير الجاري، وذلك بعد أن أعلنت اليابان والهند وماليزيا تشديد قواعدها على الوافدين من الصين.

بريطانيا تلزم المسافرين بفحوصات كورونا

وقبل أيام، أعلنت السلطات البريطانية، أنها قررت إلزام المسافرين من الصين إليها بتقديم فحوصات سلبية لفيروس كورونا.

إيطاليا وفرنسا تطلبان اختبارات كورونا

في الوقت نفسه، أعلنت السلطات الإيطالية والفرنسية أنها ستطلب اختبارات كورونا سلبية من المسافرين القادمين من الصين، لتلحق بذلك بدول أخرى.

نتيجة اختبار سلبية في أقل من 48 ساعة

وأوضحت هذه الدول أنها ستطلب من المسافرين القادمين من الصين تقديم نتيجة اختبار كوفيد سلبية أجريت قبل أقل من 48 ساعة.

فيما أشارت وكالة الأمراض الأوروبية إلى أن فحص كورونا للمسافرين القادمين من الصين غير مبرر، مؤكدة أنها لن تتبع خطى إيطاليا وفرنسا وبريطانيا بتشديد القيود على القادمين من الصين بسبب الفيروس.

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