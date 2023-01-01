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الطالب «باجنيد» الثالث عالميًا بمسابقة الرياضيات الذهنية من بين 500 مشارك
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الطالب «باجنيد» الثالث عالميًا بمسابقة الرياضيات الذهنية من بين 500 مشارك

الطالب «باجنيد» الثالث عالميًا بمسابقة الرياضيات الذهنية من بين 500 مشارك

الطالب «باجنيد» الثالث عالميًا بمسابقة الرياضيات الذهنية من بين 500 مشارك
٠٣:٣١:٢١ ص، الأحد، ٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

حقق الطالب الخوارزمي تركي باجنيد، من تعليم المنطقة الشرقية، المركز الثالث على مستوى العالم في مسابقة الخوارزمي الصغير للرياضيات (الحساب الذهني السريع) للعام 2022م، والمقامة في كوريا الجنوبية، بمشاركة 500 طالب على مستوى العالم.

وشهد حفل الاحتفاء بالطالب الخوارزمي الصغير العالمي الذي أقيم مساء أمس في مجمع الشاطي مول بالدمام العرضه السعودية، بمشاركة عدد من الطلاب وتكريم الطالب الخوارزمي بدرع تذكاري.

بدوره أشاد الطالب باجنيد بمدى الاهتمام والرعاية والدعم الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- بالتعليم وتذليل العقبات لأبناء وبنات الوطن لتحقيق التقدم، والمكانة العلمية المميزة عالمياً وأسهم بمشاركة العديد من المواهب السعودية في مختلف المسابقات المحلية والعالمية.

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وأوضح الخوارزمي الصغير باجنيد، أنه استطاع حل 210 أسئلة في 10 دقائق مرة واحدة، مبينًا أن عدد الطلبة السعوديين الموهوبين المشاركين في المسابقة 9 طلاب بمعية الطلبة من مختلف دولة العالم.

الكلمات الدلالية:
الطالب باجنيد كوريا الجنوبية مسابقة عالمية مشابقة الرياضيات

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