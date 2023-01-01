روسيا.. قتلى وجرحى بحريق في محول كهربائي بمحطة روستوف الكهرذرية

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أكدت شركة “روس إينيرغو آتوم” التابعة لمؤسسة “روس آتوم” الروسية للطاقة الذرية انطلاع حريق في محول بأحد مفاعلات محطة روستوف على الدون الكهرذرية.

وكشفت الشركة، في بيان لها، عن سقوط قتلى وجرحى وأنه تم إرسال 5 فرق إطفاء لإخماد الحريق، وإسعاف الفني المصاب.

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية عن اندلاع حريق كبير في أحد المستودعات التجارية الواقعة في ميدان كومسومولسكايا وسط موسكو.

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وأفادت المديرية العامة لوزرة الطوارئ، حينها بتلقيها معلومات عن وقوع حريق في القسم الـ 18 من المبنى رقم 1 في ساحة كومسومولسكايا، وتوجهت على ضوئه طواقم الدفاع إلى مكان الحادث، وشرعوا بمحاولة إخماد الحريق الذي نشب في مستودع مكون من طابقين.

وأكدت طواقم الدفاع المدني أنها أجلت 7 أشخاص عالقين، وتم إنقاذ شخصين آخرين عالقين داخل المبنى بسبب كثافة النيران التي تعيق الوصول إليهما.

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