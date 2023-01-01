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وقوع 86 حادثة مرورية جراء هطول الأمطار بـ«الطائف»
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وقوع 86 حادثة مرورية جراء هطول الأمطار بـ«الطائف»

وقوع 86 حادثة مرورية جراء هطول الأمطار بـ«الطائف»

وقوع 86 حادثة مرورية جراء هطول الأمطار بـ«الطائف»
٠٣:٢٨:٥٤ ص، الأحد، ٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة الطائف على مدار يومين، في وقوع 86 حادثة مرورية.

ووفق – عكاظ- فقد تسببت الأمطار في إغلاق عدد من الإشارات الحيوية في طريق شهار، ما تسبب في ازدحام مروري كبير، كما تم إغلاق عدد من الإشارات مثل إشارة تقاطع الستين مع طريق الطائف – السيل، وإشارة تقاطع النفسية، وإشارة الحدائق، وغيرها، فيما انتقل ضغط تحرير الحركة المرورية إلى محاور الدوران وبعض الإشارات التي تليها، ما شكل ضغطاً على الحركة المرورية.

وكشف المتحدث باسم الهلال الأحمر بالطائف شادي الثبيتي، أن فرق الهلال الأحمر السعودي بمحافظة الطائف باشرت خلال الساعات الأربع والعشرين، منذ انطلاق التحذيرات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد، 260 بلاغاً إسعافياً، استدعت الاستجابة الإسعافية، لافتاً إلى أن الحوادث المرورية، التي تعد من الحوادث الطارئة، بلغت 86 بلاغاً إسعافياً.

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ونوه إلى أن البلاغات المرضية كان لها النصيب الأكبر بعدد 174 بلاغاً، تنوعت ما بين أمراض السكري، ونزلات البرد الموسمية، وحالات مرضية أخرى، وتم تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة.

الكلمات الدلالية:
أمطار الطائف اخبار السعودية الارصاد الطائف لاان حوادث مرورية طقس المملكة

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