«5000 دولار + الراتب الابتدائي».. وظائف بمجال الطيران لحملة مختلف المؤهلات

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أعلنت أكاديمية أكسفورد السعودية للطيران، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن برنامج التدريب منتهي بالتوظيف لحاملي رخصة الطيار التجارية، لحملة مختلف المؤهلات، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى التدريبي:

برنامج التدريب منتهي بالتوظيف لحاملي رخصة الطيار التجارية.

التفاصيل:

هل لديك ترخيص CPL؟ تبحث عن وظيفة؟

الآن ، انضم إلى OxfordSaudia Flight Academy وابدأ تدريبك المؤدي إلى توظيف مضمون كمدرب طيران.

انتهاء برنامج CFI بالتوظيف لحاملي CPL.

انضم إلى برنامجنا محدود المقاعد ، وسنؤمن لك وظيفتك الأولى!

المزايا:

بعد اجتياز متطلبات الدورة التدريبية CFI \ MEI ، ستُعرض عليك وظيفة في OxfordSaudia Flight Academy والتي تشمل:

عقد لمدة سنتين (قابل للتجديد).

تأمين طبي.

5000 دولار + الراتب الابتدائي.

عن الأكاديمية:

أكاديمية أكسفورد السعودية هي الأكاديمية الأولى على مستوى العالم لما لديها من خبرة عريقة في هذا المجال تمتد لأكثر من 75 عام.

من خلال فروعنا المتعددة في مختلف دول العالم كانجلترا واستراليا وأمريكا وغيرها من الدول نقوم بتخريج أكثر من 2000 طيار جديد سنويا مما يجعلنا الأفضل والأكبر على حد سواء.

نظرا لحاجة السوق الماسة في منطقة الشرق الأوسط وفي المملكة العربية السعودية تم افتتاح فرعنا الجديد في الدمام ليحقق أحلام أبناء المنطقة من الشباب والشابات ليصبحوا طياريين مدنيين محترفين وليقوموا بدعم صناعة الطيران المزدهرة في المنطقة.

الأكاديمية الوحيدة في العالم التي تقدم تدريب على طائرات النقل الكبيرة إيرباص A320 كجزء من برنامج الطيران، مما يجعل خريجينا الخيار الأول لدى شركات خطوط الطيران المحلية والدولية.

طريقة التقديم:

أوضحت الأكاديمية أن التقديم متاح الآن عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط البرنامج المعلنة يرجى الدخول على الروابط التالية:

رابط التقديم – (اضغط هنا).